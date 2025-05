Eintracht Nordhorn empfängt im „kleinen Derby" Vorwärts Nordhorn II

Am vergangenen Wochenende machte sich Eintracht Nordhorn mit dem Sieg gegen Emslage zum neuen Spitzenreiter. Viel Zeit zum verschnaufen bleibt der Mannschaft von Christoph Hemlein allerdings nicht, denn bereits am Mittwochabend geht es im „kleinen Derby" gegen den Stadtnachbarn Vorwärts Nordhorn II um die nächsten drei Punkte.

Die Tabellenführung hat sich Eintracht Nordhorn nicht erst am vergangegen Spieltag erspielt – seit Wochen zeigt die Hemlein-Elf kontinuierlich starke Leistungen und sammelte fleißig Punkte. Auch die Niederlage gegen Union Lohne brachte den SVE nicht aus der Ruhe, ganz im Gegenteil: im direkt darauf folgenden Spiel ging es gegen den nächsten direkten Konkurrenten, in Form von der SG Freren, gegen die man mit 3:1 siegen konnte. Am Wochenende patze Union Lohne und kam in Bawinkel nicht über ein 1:1 hinweg, der Moment auf den Eintracht Nordhorn gewartet hat. Der souveräne 2:0-Heimerfolg gegen Emslage bescherte also Platz eins, der nun unbedingt verteidigt werden soll. Die eh schon hohe Bedeutung der anstehenden Partie bringt dazu noch einen ganz besonderen Reiz mit sich, denn der kommenden Gegner ist kein geringerer als der Nachbar Vorwärts Nordhorn II. Die anreisenden Gäste sind richtig gut drauf und seit sieben Spielen ungeschlagen. Zuletzt verspielte die Reserve von Vorwärts Nordhorn eine 3:1-Führung gegen Schwefingen und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Das Hinspiel endete in einer Punkteteilung (1:1), ein Ergebnis mit dem sich vor allem die Gastgeber am Mittwoch nicht zufrieden geben werden. Eine hochbrisante Partie ist zu erwarten, in der beide Parteien sich nichts schenken werden.