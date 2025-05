Eintracht Norderstedt verpflichtet Malik Yago

Die Personalplanung von Eintracht Norderstedt läuft auf Hochtouren. Auch der fünfte Neuzugang passt perfekt in den „Norderstedter Weg“, denn Malik Yago spielte bereits in der Jugend für uns. „Ich habe ihn schon seit einigen Jahren im Blick, weil er für einen Innenverteidiger richtig gute Anlagen mitbringt. Er ist ein sehr spannender Spieler, der auf einem guten Weg ist“, so Sportchef Frank Spitzer.



Im letzten Jugendjahr wechselt der nun 23jährige zum Niendorfer TSV in die U19-Bundesliga. Über den Eimsbütteler TV und den FC Teutonia 05 findet der 1.91 m große Innenverteidiger nun seinen Weg zurück zu unserer Eintracht, wo sich Sportchef Frank Spitzer über eine „echte Verstärkung“ im Abwehrzentrum freut.



„Das Gesamtpaket von Eintracht Norderstedt hat mich auf Anhieb überzeugt. Die klare Vision des Vereins, gemeinsam nachhaltigen Erfolg aufzubauen, und die ambitionierte Vorgehensweise des Trainers passen perfekt zum nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung“, begründet Yago seine Entscheidung für einen Wechsel an die alte Wirkungsstätte.



Er bringt die Erfahrung von 48 Regionalliga-Spielen für den ETV und Teutonia 05 mit nach Norderstedt, spielte zudem in dieser Saison über die volle Distanz gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal. „Er hat zwei Jahre Regionalliga gespielt, war dort auch Stammspieler. Besonders in dieser Saison hat er sehr stabile Leistungen abrufen können. Es waren mehrere Kandidaten an ihm dran, von daher sind wir sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und in der nächsten Saison für Eintracht Norderstedt spielen wird“, so Spitzer.