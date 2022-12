Eintracht Norderstedt: Unter Flutlicht gegen Drochtersen Noch heute wird entschieden ob das Spiel stattfinden kann.

Das wird knackig. Winter. Kalt. Flutlicht. Und dann auch noch die SV Drochtersen/Assel zu Gast, die für gewöhmlich besonders schwer zu knacken sind. Ob das Spiel tatsächlich steigen kann, entscheidet sich Freitag früh. Norderstedt will unbedingt spielen, aber wer weiß, was Schnee und Frost über Nacht noch so anstellen...

Drochtersen/Assel:

Die SV Drochtersen/Assel - kurz D/A - entstand 1977, als der Turnverein Germania Drochtersen mit Vereinigte Turnvereine Assel fusionierte. 2015 stieg man in die Regionalliga Nord auf, wo man seitdem zuhause und meistens unter den ersten zehn Vereinen zu finden ist.

Die Mannschaft:

Die SV D/A ist ein kleines Phänomen der Regionalliga. Man weiß vorher ziemlich genau, was man bekommt - und trotzdem ist es brutal schwer, gegen Drochtersen irgendwas zu reißen. Defensivstark, zweikampfstark, hart aber herzlich. Dazu mit Nico von der Reith einen Spieler, der trotz seiner Erfahrung gerne unterschätzt wird und als ungekrönter Standardkönig der Regionalliga gilt sowie mit Alexander Neumann im Sturm die Drochterser Antwort auf Jan Lüneburg im Sturm: 33 Jahre alt, mit allen Wassern gewaschen, seit über acht Jahren im Verein, 233 Regionalliga-Spiele, 92 Tore, davon bereits 14 in dieser Saison.

Die letzten beiden Partien gegen Jeddeloh (0:0) und Werder Bremen (2:2) endeten Unentschieden. In der Tabelle steht D/A punktgleich mit der Eintracht auf Platz sechs, auch im Torverhältnis sind beide Mannschaften auf Augenhöhe.

Der Trainer:

Frithjof Hansen übernahm die Mannschaft vor dieser Saison und ist mit 26 Jahren der jüngste Regionalliga-Trainer seit der Regionalliga-Reform. In der vergangenen Saison war er bereits unter Lars Jagemann Co-Trainer und parallel Chef-Trainer der U19 von D/A.

Der Anpfiff:

Freitag, 09.12.2022, 19.30 Uhr.

Der Spielort:

Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße 58, 22848 Norderstedt

Die Eintrittskarten:

Im Vorverkauf unter tickets.eintrachtnorderstedt.de sowie an der Tageskasse.

Der Direktvergleich:

Bislang gab es 13 Spiele: 7 davon konnte D/A gewinnen, nur eines ging an Norderstedt, fünf Spiele endeten Unentschieden. Der einzige Sieg gelang der Eintracht zuhause, die letzten drei Spiele bei D/A gingen verloren. Das letzte Spiel in Norderstedt endete torlos.

Das Hinspiel:

In der ersten Halbzeit bekam Norderstedt in Drochtersen kein Bein an die Erde, lange nach 45 Minuten durch einen Hattrick von Alexander Neumann mit 0:3 zurück. Pelle Hoppe verkürzte mit dem Wiederanpfiff auf 1:3. Danach war Norderstedt die bessere Mannschaft, konnten das allerdings nicht in Tore umsetzen, so dass es beim 1:3 blieb.

Eintracht Norderstedt:

Fehlen werden Philipp Müller (Kreuzbandriss), Jonas Behounek (Teilabriß der Sehne in der Wade) und Andre Wallenborn (Muskelfaserriss), zudem ist Yannik Nuxoll nach der 5. Gelben Karte gesperrt. Fabian Grau stand nach zwei Wochen Trainingspause vergangenes Wochenende für die U23 auf dem Platz und ist wieder fit, auch Jasper Hölscher könnte wieder in den Kader rutschen. Philipp Koch war bereits vergangene Woche gegen Jeddeloh wieder im Kader, kam jedoch noch nicht zum Einsatz.

Aufpassen muss Pelle Hoppe nach der vierten gelben Karte.

