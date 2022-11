Eintracht Norderstedt: Rückrundenauftakt in Havelse Eintracht Nordersteht reist zum TSV Havelse.

Jetzt ist die Regionalliga die Bundesliga. Also quasi. Denn während in Katar um die Weltmeisterschaft gespielt wird, ist die Regionalliga die höchste Liga in Deutschland, in der noch gespielt wird. Am Sonntag kommt es in der Regionalliga Nord zum Duell zwischen dem TSV Havelse und Eintracht Norderstedt.

TSV Havelse:

Der TSV Havelse aus Garbsen war 2013 der allererste Gegner in der Regionalliga für die Eintracht und ist seitdem der ständige Wegbegleiter - Ausnahme waren nur die Corona-Jahre, als die Saison abgebrochen wurde sowie die vergangene Saison, als Havelse die Regionalliga Nord in der 3.Liga vertrat. In der Saison 1990/1991 spielte man sogar ein Jahr in der 2. Bundesliga. Seit 2009 ist man - mit Ausnahme der vergangenen Saison - ständiges Mitglied der Regionalliga Nord. Die Fangruppen der beiden Vereine verbindet seit einigen Jahren eine Freundschaft, so dass die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten groß ist.

Die Mannschaft:

Nach dem Abstieg aus der 3.Liga gab es einen großen Umbruch in der Mannschaft. Das machte sich zu Saisonbeginn auch in den Ergebnissen bemerkbar. Bereits nach dem 10. Spieltag trennte man sich von Trainer Philipp Gade und installierte U19-Trainer Samir Ferchichi als neuen Chef-Coach. Auch unter Ferchichi brauchte das Team noch etwas Zeit. Bis zum 15. Spieltag konnte man nur zwei Siege einfahren, belegte den vorletzten Platz. Eine Woche später schaffte der TSV mit dem 2:0-Heimsieg gegen Weiche Flensburg den Turnaround, holte einen Punkt in Lübeck und gewann gegen die Top-Teams aus Drochtersen/Assel und Jeddeloh. Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen verbesserte man sich zwar "nur" auf Platz 16, ist jetzt aber wieder im dicht gedrängten Mittelfeld - zwischen Platz 16 und Platz 8 sind es lediglich vier Punkte - dabei und hat das Momentum auf seiner Seite. Top-Torjäger der Mannschaft ist Kapitän Yannik Jaeschke mit sieben Toren.

Der Trainer:

Samir Ferchichi (37) übernahm das Traineramt nach dem 10. Spieltag von Philipp Gasde, unter dessen Leitung der TSV nur einen Sieg einfahren konnte. Ferchichi war zuvor Trainer der Havelser U19.

Der Anpfiff:

Sonntag, 27.11.2022, 14.00 Uhr.

Der Spielort:

Wilhelm-Langrehr-Stadion, Hannoversche Straße 90-92, 30823 Garbsen

Die Eintrittskarten:

Tageskasse (Preise)

Die Schiedrichter:

Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau) mit Luca Sambill und Ole Andreas Schulz

Der Direktvergleich:

14 Spiele: 6 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen.

Das Hinspiel:

Der Saisonauftakt endete mit einem torlosen 0:0-Unentschieden.

Eintracht Norderstedt:

Fehlen werden weiterhin Philipp Müller (Kreuzbandriss), Jonas Behounek (Teilabriß der Sehne in der Wade), Fabian Grau (Gehirnerschütterung), Yannik Nuxoll und Andre Wallenborn (beide Muskelfaserriss). Philipp Koch und Jasper Hölscher sind zwar wieder im Training, haben aber noch Rückstand.

Aufpassen muss Pelle Hoppe: Er hat - wie auch der verletzte Yannik Nuxoll - bereits vier gelbe Karten gesehen und ist nach der nächsten Verwarnung gesperrt.