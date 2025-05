Eintracht Norderstedt: Routiniers bleiben, Talente verlängern

Ein echtes Vereins-Urgestein ist auch Philipp Koch, der mit 439 Pflichtspielen unangefochten an der Spitze der „Ewigen Liste“ steht. Der 34-jährige Dauerbrenner verlängerte ebenfalls um ein Jahr und wird in seine 17. Saison bei Eintracht Norderstedt gehen – eine unglaubliche Laufbahn, die ihresgleichen sucht.

Angeführt wird die Gruppe der Verlängerer von Dane Kummerfeld, der gegen Phönix Lübeck sein beeindruckendes 350. Pflichtspiel für die Eintracht absolvierte. Der 33-Jährige bleibt ein weiteres Jahr an Bord und geht damit in seine 15. Saison für den Verein – so lange wie kaum ein anderer. Kummerfelds Vielseitigkeit macht ihn dabei wertvoller denn je: Ob auf der linken Seite oder in der Innenverteidigung – er liefert konstant starke Leistungen. Mit bislang 27 Ligaeinsätzen in dieser Saison nähert er sich seiner persönlichen Bestmarke.

Doch nicht nur die Routiniers setzen ein Zeichen: Auch drei vielversprechende jüngere Spieler haben sich zur Eintracht bekannt. Manuel Brendel (25), der seit drei Jahren im Verein ist, verlängert nach einer von Verletzungen geprägten Rückrunde. Der Mittelstürmer hat in 81 Spielen bereits 31 Tore erzielt und will in der kommenden Saison wieder voll angreifen. Neben ihm bleibt auch Moritz Frahm (24) Teil des Teams. Der verlässliche Innenverteidiger ist fester Bestandteil der Dreierkette und hat mit 61 Einsätzen in zwei Jahren bewiesen, wie wichtig er für die defensive Stabilität ist. Komplettiert wird das Trio von Falk Gross (20), der sich nach seinem Wechsel vom Niendorfer TSV schnell in der Regionalliga etablierte. Mit 33 Spielen in seiner Debütsaison war er eine feste Größe im Mittelfeld – und hat nach Einschätzung des Vereins seine Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen.

Mit dieser Mischung aus Erfahrung und Perspektive blickt Eintracht Norderstedt optimistisch auf die kommende Spielzeit – und freut sich auf die nächsten Kapitel mit vertrauten Gesichtern.