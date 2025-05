Eintracht Norderstedt ringt Phönix Lübeck in Überzahl nieder

Vor dem Anpfiff war die Favoritenrolle klar verteilt, doch schon nach 14 Minuten änderte sich das Kräfteverhältnis entscheidend: Fabio Maiolo sah nach einem groben Foulspiel die Rote Karte und schwächte den 1. FC Phönix Lübeck früh.

Eintracht Norderstedt nutzte die Überzahl und ging in der 21. Minute durch Jonas Behounek mit 1:0 in Führung. Doch Lübeck zeigte große Moral: Julius Jamal Kliti traf in der 39. Minute zum Ausgleich, und Stylianos Kokovas drehte mit dem 1:2 in der 53. Minute die Partie trotz Unterzahl.

Norderstedt antwortete umgehend. Jack James stellte in der 58. Minute auf 2:2. Der Druck der Gastgeber wurde stärker – und in der 71. Minute belohnte Artem Diachun die Hausherren mit dem entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand.