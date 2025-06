Eintracht Norderstedt komplettiert das Torhüter-Trio

Eintracht Norderstedt geht mit frischem Rückenwind in die Saison 2025/2026. Nach dem Triumph im Hamburger Landespokal und der damit verbundenen Qualifikation für den DFB-Pokal hat der Regionalligist aus dem Norden Hamburgs nicht nur sportlich Schlagzeilen gemacht – auch personell stellt sich der Verein klug und vorausschauend auf.

„Moritz ist von seiner Ausbildung her noch lange nicht fertig“, erklärt Sportchef Frank Spitzer. Das klingt nach Risiko, aber auch nach klarer Strategie. Denn Junge bringt zwar Spielpraxis aus unteren Ligen mit, jedoch bislang nur begrenztes professionelles Torwarttraining. Für Spitzer kein Makel, sondern eine Einladung zur Entwicklung: „Er hat noch eine Menge Potenzial.“

Tatsächlich sieht sich der Neuzugang vor einem persönlichen Quantensprung. Der Wechsel in die Regionalliga ist für ihn nicht nur sportlich ein Aufstieg, sondern auch eine neue Etappe in seiner Karriere. „Ich spüre großes Vertrauen und bekomme die Möglichkeit, mich in einem starken Umfeld weiterzuentwickeln“, sagt Junge. Der Fokus liegt nun auf Eingewöhnung und intensivem Training – mit dem klaren Ziel, perspektivisch um Einsatzzeiten zu kämpfen.