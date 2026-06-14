Eintracht Norderstedt: Kocadal holt Aust und Hosseini an seine Seite

Das neue Trainerteam beim FC Eintracht Norderstedt steht. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der FC Eintracht Norderstedt hat das Trainerteam für die Saison 2026/27 in der Regionalliga Nord vorgestellt. Zum Staff um den neuen Cheftrainer Özden Kocadal gehören künftig Amando Aust und Samuel Hosseini als Co-Trainer, Marc Kassler als Torwarttrainer, Vincent Bösselmann als Performance Coach, Justus Hetenyi als Videoanalyst und Alexander Rottke als Teamkoordinator.

Aust ist im Hamburger Fußball ein bekannter Name. Über viele Jahre war er Kapitän der TuS Dassendorf, mit der er fünfmal Meister wurde. Dazu bringt er internationale Erfahrung mit: Aust war Nationalspieler von Gambia. In Norderstedt soll er diese Mischung aus Führungsqualität, Erfolgswissen und Erfahrung nun in die Arbeit an der Seitenlinie einbringen.

Damit bekommt Kocadal ein breit aufgestelltes Team an die Seite. Besonders spannend ist dabei die Konstellation mit Aust und Hosseini. Beide sind 36 Jahre alt, beide kennen Kocadal bereits aus ihrer gemeinsamen Trainerausbildung: Das Trio absolvierte zusammen die DFB-B-Lizenz - nun machen sie in Norderstedt gemeinsame Sache.

Nicht mehr Teil des Trainerteams sind dagegen Jens Heck und Hendrik Guschok. Der Verein bedankte sich bei seinen bisherigen Co-Trainern und wünschte beiden alles Gute für ihre private und sportliche Zukunft.

Auch Hosseini kommt als enger Vertrauter in den Staff. Dass er, Aust und Kocadal bereits in der Trainerausbildung zusammengearbeitet haben, kann für den Start wichtig werden. Gerade bei einem neuen Trainerteam sind klare Kommunikation, ein gemeinsames Verständnis von Fußball und kurze Wege entscheidend. Diese Basis ist durch die gemeinsame B-Lizenz-Zeit bereits vorhanden.

Schulze bleibt zwei weitere Jahre

Auch auf dem Platz gibt es eine wichtige Nachricht. Lucas Schulze hat sich entschieden, zwei weitere Jahre in Norderstedt zu bleiben. Der Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend, wechselte nach der A-Jugend zunächst zu Polizei SV Union Neumünster in die Oberliga Schleswig-Holstein und wurde nach einem Jahr von U23-Teammanager Milenko Mutapdzija zurück nach Norderstedt geholt.

In der U23 überzeugte Schulze mit seiner beherzten Spielweise. Als Jörn Großkopf im Winter die Regionalliga-Mannschaft übernahm, fiel der junge Spieler schnell auf. Großkopfs Einschätzung war deutlich: „Er ist kein Landesliga-Spieler.“

Durch Ausfälle anderer Akteure bekam Schulze früh mehr Spielzeit, als ihm viele wohl zugetraut hätten. Am Ende kam er in zehn Partien zum Einsatz, fehlte lediglich in drei Spielen und spielte die letzten fünf Begegnungen sogar komplett durch. Bemerkenswert war dabei auch seine Flexibilität: Schulze wurde im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt.

Signal für die eigene U23

Schulze verbindet mit Norderstedt nicht nur sportliche Perspektive, sondern auch persönliche Entwicklung. „Ich bin seit der U16 im Verein und habe hier einen großen Teil meiner Entwicklung gemacht, deshalb bedeutet mir der Verein auch persönlich viel. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Trainerteams und der sportlichen Leitung in der letzten Saison und sehe hier optimale Bedingungen, um mich sportlich und persönlich nochmal weiterzuentwickeln“, erklärt er seine Entscheidung in den Vereinsmedien.

Für junge Spieler aus der U23 und U19 kann diese Entwicklung Signalwirkung haben. Schulze sagt: „Ich hoffe, jungen Spielern im Verein zu zeigen, dass der Weg nach oben hier möglich ist, wenn man bereit ist, dafür zu arbeiten. Ich hatte für die neue Saison positive Gespräche und freue mich auf die kommenden Aufgaben.“

Damit verbinden sich in Norderstedt zwei Linien: Der neue Staff um Kocadal soll frische Impulse setzen, gleichzeitig bleibt mit Schulze ein Beispiel für die Durchlässigkeit im Verein erhalten. Aus der eigenen Jugend gekommen, über die U23 zurückgeführt, in der Regionalliga angekommen - und nun für zwei weitere Jahre gebunden.

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