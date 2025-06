Eintracht Norderstedt II setzt auf Kontinuität: Großkopf verlängert als U23-Trainer

Eintracht Norderstedt hält an einem bewährten Erfolgsmodell fest: Jörn Großkopf bleibt auch in der kommenden Saison 2025/2026 Cheftrainer der U23 und verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Der 58-Jährige, der die zweite Mannschaft des Regionalligisten in der abgelaufenen Landesliga-Saison auf einen soliden sechsten Platz geführt hat, bleibt damit ein zentraler Baustein in der sportlichen Entwicklungsarbeit des Vereins.