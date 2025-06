Eintracht Norderstedt II gelingt doppelter Transfercoup

In der stillen Phase zwischen zwei Spielzeiten entstehen oft die Geschichten, die eine Saison prägen können. Der FC Eintracht Norderstedt II, zweite Mannschaft des ambitionierten Regionalligisten, sorgt in der Hamburger Landesliga Hammonia mit einem bemerkenswerten Transferduo für Aufsehen. Mit Sepehr Nikroo und Haci Gündogan stoßen zwei erfahrene Oberliga-Spieler zum jungen U23-Kader. Ein Signal mit Wirkung.

Sportchef Milenko Mutapdzija kennt die Herausforderung, eine Mannschaft voller Talente auf Kurs zu halten. „Unsere Jungs sind talentiert, hungrig – manchmal aber zu wild“, resümiert der 37-Jährige die vergangene Saison. Die temporäre Hilfe von Routinier Philipp Koch, der ab sofort fest in der Regionalliga verankert ist, offenbarte dem Funktionsteam die Wirkung eines ruhigen Taktgebers auf dem Platz: „Ein erfahrener Spieler ist in so einem Umfeld Gold wert.“