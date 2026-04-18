 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Eintracht Norderstedt II entscheidet Meisterschaft, Vicky II siegt

Landesliga Hansa: FC Eintracht Norderstedt II gewinnt das Topspiel bei FC Alsterbrüder, während SC Victoria II im Kellerduell punktet. Auch SC Nienstedten und TBS Pinneberg setzen sich durch.

von red · Heute, 00:05 Uhr · 0 Leser
Als der FCA noch in der Oberliga spielte.
Als der FCA noch in der Oberliga spielte. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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In der Landesliga Hammonia gewinnt FC Eintracht Norderstedt II klar bei FC Alsterbrüder, SC Victoria II siegt bei Klub Kosova, SC Nienstedten schlägt FC Union Tornesch und TBS Pinneberg gewinnt erneut gegen Hamburger SV III.

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Der 26. Spieltag der Landesliga Hammonia steht im Zeichen eines direkten Duells an der Spitze. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (59 Punkte) gastiert beim ersten Verfolger FC Alsterbrüder (55 Punkte), der mit einem Heimsieg den Abstand auf vier Punkte verkürzen kann. Parallel dazu ist auch die Formtabelle ein entscheidender Faktor: SC Nienstedten präsentiert sich aktuell als eines der stabilsten Teams und empfängt mit FC Union Tornesch (40 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld.

Mit Spannung wird auch das erneute Aufeinandertreffen zwischen Hamburger SV III (18 Punkte) und TBS Pinneberg (48 Punkte) erwartet, nachdem Pinneberg das Nachholspiel klar für sich entschieden hatte. Im Tabellenkeller kommt es zudem zum direkten Duell zwischen Klub Kosova (13 Punkte) und SC Victoria II (10 Punkte), das für beide Teams von großer Bedeutung ist.

Weitere Konstellationen runden den Spieltag ab: FC St. Pauli III (46 Punkte) trifft auf TuS Osdorf, SV Rugenbergen (42 Punkte) empfängt Eintracht Lokstedt, während Eimsbütteler TV II (40 Punkte) beim Hetlinger MTV antritt.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
2
5
Abpfiff

Im direkten Duell der beiden Tabellenletzten gelang SC Victoria II (10 Punkte) ein wichtiger Auswärtssieg beim Klub Kosova (13 Punkte). Brayann Charles-Emmanuel Kouakou brachte die Gäste in Führung (18.), Frederik Kyrian Plötz erhöhte noch vor der Pause (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Kumtao Jehan Zadik Lahmer (49.), doch Kouakou stellte den alten Abstand direkt wieder her (51.). Zorhan Cakar brachte Kosova erneut heran (54.), ehe Jan Jesko Böse in der Schlussphase mit einem Doppelpack (89., 90.+2) die Partie entschied. Victoria II bleibt trotz des Sieges Letzter, verkürzt aber den Abstand.

Gestern, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
1
5
Abpfiff

Nach dem 1:9 im Nachholspiel folgte für Hamburger SV III (18 Punkte) die nächste klare Niederlage gegen TBS Pinneberg (48 Punkte). Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber ideal: Dylan Lordan traf früh zur Führung (6.). Omar Nabizada glich aus (16.), ehe Daiki Sone das Spiel mit einem Dreierpack drehte (42., 46., 63.). Nabizada setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (77.). Pinneberg festigt damit Rang drei, während der HSV III im Tabellenkeller bleibt.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
4
1
Abpfiff

SC Nienstedten (39 Punkte) bestätigt seine starke Form und setzt sich deutlich gegen FC Union Tornesch (40 Punkte) durch. Innerhalb weniger Minuten entschieden die Gastgeber die Partie: Tim Butenschön traf doppelt (35., 36.), Albert Conzen erhöhte direkt im Anschluss auf 3:0 (37.). Maximilian Ansgar Norbert Konetzny verkürzte noch vor der Pause (45.), doch Ilyas Ait Oufkir stellte in der Schlussphase den Endstand her (83.). Nienstedten rückt damit weiter an Tornesch heran.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
0
3
Abpfiff

Im Spitzenspiel setzte sich Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (59 Punkte) klar beim Verfolger FC Alsterbrüder (55 Punkte) durch und baut den Vorsprung aus. Aduramane Mané brachte Norderstedt nach der Pause in Führung (47.), Mamadou Djalo erhöhte (67.), ehe Salimo Darame den Endstand herstellte (87.). Mit dem Auswärtssieg vergrößert Norderstedt den Abstand auf den ersten Verfolger und macht einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft, während Alsterbrüder auf Rang zwei bleibt. Der Aufstieg der Eintracht ist aber weiterhin unklar, denn sollte Norderstedt I aus der Regionalliga absteigen, darf die Zweite nicht in die Oberliga aufsteigen.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Heute, 15:45 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
15:45
Spieltext St. Pauli III - TuS Osdorf

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 12:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
12:00
Spieltext Altona 93 II - SSV Rantzau

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
14:00
Spieltext Rugenbergen - Ein.Lokstedt

Morgen, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
15:00
Spieltext Hetlingen - ETV II

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Klub Kosova
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - SV Rugenbergen
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Altona 93 II
So., 26.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Alsterbrüder
So., 26.04.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - SC Nienstedten
So., 26.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Eimsbütteler TV II
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Hamburger SV III
So., 26.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC St. Pauli III

29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II

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