Eintracht Norderstedt holt Ghubasaryan von Weiche Flensburg

Das ist Erjanik Ghubasaryan. – Foto: Imago Images

Der FC Eintracht Norderstedt hat den nächsten Zugang für die kommende Saison in der Regionalliga Nord vorgestellt. Erjanik Ghubasaryan wechselt von SC Weiche Flensburg 08 an die Ochsenzoller Straße und verstärkt künftig das zentrale Mittelfeld. Der defensive Mittelfeldspieler wollte wieder näher bei seiner Familie in Hamburg sein - und bleibt zugleich auf Regionalliga-Niveau.

Nach einem halben Jahr bei der TuS Dassendorf spielte sich Ghubasaryan auf den Radar von Weiche Flensburg. Der Regionalligist holte ihn im vergangenen Sommer an die Förde. Nun folgt nach einem Jahr die Rückkehr in den Hamburger Raum.

Ghubasaryan bringt eine interessante Laufbahn mit. In der Jugend spielte der Billstedter für den FC St. Pauli und den Hamburger SV, seine ersten Herrenjahre verbrachte er beim Lüneburger SK Hansa. Dort kam er 27 Mal in der Regionalliga zum Einsatz. Anschließend führte ihn sein Weg für zwei Jahre in die erste armenische Liga, ehe er nach Deutschland zurückkehrte.

Gleichzeitig wollte Ghubasaryan sportlich keine Stufe zurückgehen. „Ich wollte weiterhin auf Regionalliga-Niveau spielen“, sagt der 23er der Eintracht. Norderstedt sei „in Hamburg und Umgebung seit Jahren eine der besten Adressen“ und stehe für kontinuierlich gute Arbeit. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainerteam hätten diesen Eindruck bestätigt.

Für Norderstedt passt der Transfer in mehrfacher Hinsicht. Trainer Özden Kocadal kennt den Mittelfeldspieler bereits aus der Oberliga und legte sich nach Vereinsangaben schnell fest, als er hörte, dass Ghubasaryan zurück nach Hamburg kommen würde. Der Zugang selbst erklärt seine Entscheidung klar: „Mein Wunsch war es, wieder näher bei meiner Familie in Hamburg zu sein.“

Damit bekommt Norderstedt einen Spieler, der die Regionalliga kennt, aber auch den Hamburger Fußball bestens einordnen kann. Für die Eintracht ist das ein wichtiges Profil, weil der Kader nach dem Klassenerhalt weiter gezielt ergänzt wird.

Spitzer sieht wichtiges Puzzleteil fürs Zentrum

Sportchef Frank Spitzer beschreibt Ghubasaryan als genau das Puzzleteil, das Norderstedt im Zentrum noch gesucht hatte. Schon in der Jugendzeit beim HSV sei er durch „enorme Einsatz- und Laufbereitschaft“ sowie seine Mentalität aufgefallen, sagt Spitzer.

Auch die jüngste Entwicklung in Flensburg bewertet der Sportchef positiv. Ghubasaryan habe dort in der vergangenen Saison gute Leistungen gezeigt, weshalb Weiche ihn eigentlich nicht habe abgeben wollen. Durch dessen Wunsch nach einer Rückkehr in den Hamburger Raum habe sich für Norderstedt aber eine Tür geöffnet.

Spitzer ist überzeugt, dass der Zugang nicht nur sportlich helfen wird: „Er wird unsere Mannschaft auch als Persönlichkeit auf und neben dem Platz nach vorne bringen.“

Norderstedt baut weiter mit klaren Profilen

Nach Julius Grunwald ist Ghubasaryan der nächste externe Zugang der Eintracht. Dazu hatte der Klub zuletzt bereits das neue Trainerteam um Kocadal vorgestellt und mit Lucas Schulze, Dane Kummerfeld, Fabian Grau und Manuel Brendel wichtige Spieler gebunden.

Die Linie wirkt klar: Norderstedt sucht Spieler, die zur Regionalliga passen, aber zugleich Persönlichkeit, Entwicklungsspielraum und eine klare Verbindung zur Region mitbringen. Ghubasaryan erfüllt diesen Ansatz. Er kennt Hamburg, bringt Auslandserfahrung mit, hat sich in der Regionalliga bewiesen und kommt mit einem klaren Wunsch zurück.

Für die Eintracht ist seine Verpflichtung damit ein weiterer Baustein für eine Mannschaft, die nach dem Klassenerhalt stabiler und breiter in die neue Saison gehen soll.

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