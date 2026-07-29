Eintracht Norderstedt holt Ex-HSV-Kapitän und Spieler aus Bremen

FCE vor Saisonstart. – Foto: IMAGO IMAGES

Der FC Eintracht Norderstedt hat seine Mittelfeldzentrale gleich doppelt verstärkt. Milad Nejad wechselt vom SV Wehen Wiesbaden an die Ochsenzoller Straße, Bjarne Kasper kommt vom Bremer SV. Beide Spieler sind im defensiven beziehungsweise zentralen Mittelfeld zu Hause und sollen einer Mannschaft zusätzliche Stabilität geben, die in der neuen Saison der Regionalliga Nord eine gute Rolle spielen will.

Nejad ist gebürtiger Hamburger und kehrt nach seinem Wechsel nach Wiesbaden in die Heimat zurück. Kasper bringt fast 100 Regionalliga-Spiele mit, muss nach einer Verletzung aber zunächst herangeführt werden. Für Sportchef Frank Spitzer sind beide Personalien wichtige Bausteine in der Kaderplanung.

Nun zieht es Nejad zurück nach Hamburg. In den Vereinsmedien macht Spitzer deutlich, wie wichtig der Spieler für Norderstedt war: „Milad war unser absoluter Wunschspieler für die Position im zentralen Mittelfeld.“ Als sich die Möglichkeit ergeben habe, sei die Eintracht entschlossen aktiv geworden.

Nejad durchlief seit der U9 das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV und debütierte bereits als 18-Jähriger in der Regionalliga. In seiner letzten Saison beim HSV führte er die U21 als Kapitän auf den Platz. Nach 42 Regionalliga-Spielen gelang ihm der Sprung zum SV Wehen Wiesbaden. Dort kam der heute 22-Jährige achtmal in der 3. Liga zum Einsatz und spielte im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München.

„Als sich die Tür geöffnet hat, haben wir alles investiert, weil er für ein ganz wichtiger Baustein im Zentrum werden wird. Wir sind unendlich froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Spitzer.

Nejad selbst sieht den Wechsel als Chance. In den Gesprächen habe er „enormes Vertrauen“ gespürt. Der Schritt nach Norderstedt sei für ihn „eine Riesenchance, mich wieder ins Schaufenster zu spielen“. Zudem sagt er: „Ich freue mich sehr auf Eintracht Norderstedt und habe richtig Bock, mit der Mannschaft maximalen Erfolg zu haben.“

Spitzer traut Nejad Verantwortung zu

Für Norderstedt kommt Nejad nicht nur als Spieler mit Ausbildung und Drittliga-Erfahrung, sondern als möglicher Taktgeber im Zentrum. Spitzer hebt hervor, dass der Mittelfeldspieler trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung übernehmen könne.

„Milad ist trotz seines jungen Alters schon so weit, dass er Verantwortung auf dem Platz übernehmen kann. Mit seiner individuellen Qualität wird er uns auf jeden Fall verstärken“, sagt der Sportchef.

Der erste Schritt ist bereits gemacht. Nach seiner Unterschrift absolvierte Nejad direkt seine erste Trainingseinheit. Im Testspiel gegen die U23 des FC St. Pauli sollte er nach Vereinsangaben voraussichtlich erstmals zum Einsatz kommen.

Kasper unterschreibt trotz Verletzung für zwei Jahre

Auch Kasper soll die Eintracht im Zentrum stabiler machen. Der 24-Jährige kommt mit der Erfahrung von 96 Regionalliga-Spielen für den Bremer SV und TuS Blau-Weiß Lohne nach Norderstedt. Er ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und soll vor allem durch Zweikampfführung, taktisches Verständnis und Spielaufbau helfen.

Kasper spricht in den Vereinsmedien von einem Wechsel, der sich früh richtig angefühlt habe. „Ich freue mich selber riesig über meinen Wechsel zu Eintracht Norderstedt. Ich hatte hier von Anfang an das beste und auch richtige Gefühl und freue mich umso mehr, dass es nun endlich geklappt hat“, sagt er.

Besonders wichtig war für ihn, dass Norderstedt auch nach seiner Verletzung am Angebot festhielt. „Dass Norderstedt trotz meiner aktuellen Verletzung seiner Linie treu geblieben ist, hat mich ebenfalls berührt und ist nicht selbstverständlich“, erklärt Kasper.

Spitzer bestätigt, dass die Verletzung kein Ausschlusskriterium war. „Bjarne hat sich klar zu Eintracht Norderstedt bekannt und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wir sehen die Nachhaltigkeit in der Verpflichtung, von daher haben wir gesagt, wir erhalten das Angebot trotz der Verletzung aufrecht.“

Zwei Profile für mehr Stabilität

Bei Kasper wird Norderstedt noch etwas Geduld benötigen. Gemeinsam mit dem Athleticum soll die Verletzung behandelt und der Mittelfeldspieler schrittweise an die Mannschaft herangeführt werden. Spitzer ist dennoch überzeugt, dass sich das Warten lohnt.

Kasper sei ein Spieler, „der mit seinen Fähigkeiten in der Zweikampfführung, im taktischen Bereich und im Spielaufbau bei uns ein Vakuum füllen wird“. Auch menschlich verspricht sich der Verein viel vom 24-Jährigen.

Damit setzt Norderstedt im Zentrum auf zwei unterschiedliche, aber passende Profile. Nejad kommt als Wunschspieler mit HSV-Ausbildung, Drittliga-Minuten und dem Ziel, sich wieder stärker ins Schaufenster zu spielen. Kasper bringt Regionalliga-Routine, defensive Stabilität und eine langfristige Perspektive über seinen Zwei-Jahres-Vertrag mit.

Für die Eintracht sind die beiden Verpflichtungen ein klares Signal: Die Zentrale soll mehr Qualität, Verantwortung und Stabilität bekommen.

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