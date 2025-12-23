Eintracht Norderstedt bindet Jorge Camacho langfristig

Regionalligist Eintracht Norderstedt setzt in einer sportlich anspruchsvollen Phase ein klares Zeichen für Kontinuität: Offensivspieler Lucas Camacho hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 23-Jährige unterschrieb ligaunabhängig und bekannte sich damit ausdrücklich zum Verein.

„Lucas hat ligaunabhängig unterschrieben – das ist ein klares Bekenntnis“, sagte Sportchef Frank Spitzer. Für die Kaderplanung sei es wichtig, auch künftig auf Spieler mit hoher individueller Qualität bauen zu können. Camacho war im Sommer 2024 vom FC Süderelbe nach Norderstedt zurückgekehrt und entwickelte sich kontinuierlich weiter.