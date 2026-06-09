Eintracht Norderstedt bindet drei Eckpfeiler - Kummerfelds 17. Jahr

Wichtige Personalien für Norderstedt. – Foto: Eibner

Der FC Eintracht Norderstedt setzt bei der Kaderplanung für die kommende Saison weiter auf Kontinuität und Identifikation. Der Regionalligist hat die Verträge von Dane Kummerfeld, Fabian Grau und Manuel Brendel verlängert. Damit bleiben drei Spieler an Bord, die den Verein auf unterschiedliche Weise geprägt haben - über Erfahrung, Einsätze, Tore und Verbindung zum Klub.

Gerade nach einer Saison, in der Norderstedt den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord geschafft hat, sind solche Personalien wichtig. Sie geben dem Kader Stabilität und sorgen dafür, dass zentrale Figuren des bisherigen Teams auch in der neuen Spielzeit Verantwortung übernehmen können.

Dass Kummerfeld auch nach dieser langen Zeit weitermacht, ordnet der Verein entsprechend emotional ein. In dem „Oldie“ brenne noch immer das Feuer, heißt es in der Mitteilung. Für Norderstedt ist seine Verlängerung mehr als eine normale Kaderentscheidung. Kummerfeld steht wie kaum ein anderer für Vereinstreue, Erfahrung und Kontinuität.

Die wohl bemerkenswerteste Personalie ist Kummerfeld. Der 34-Jährige wird in sein 17. Jahr bei Eintracht Norderstedt gehen. Nach Vereinsangaben kommt er bislang auf 380 Pflichtspiele für den Klub, darunter 261 Einsätze in der Regionalliga.

Grau bleibt ebenfalls

Auch Grau bleibt Norderstedt erhalten. Der 27-Jährige gehört inzwischen zu den zehn Spielern mit den meisten Einsätzen für die Eintracht. Seine Bilanz umfasst 137 Regionalliga-Spiele, 24 Einsätze im Hamburger Pokal und drei Partien im DFB-Pokal.

Mit einer einjährigen Unterbrechung wegen eines US-Aufenthaltes spielt Grau seit sieben Jahren für Norderstedt. Auch er zählt damit längst zu den Spielern, die mit dem Verein verbunden werden. Seine Verlängerung sorgt für weitere Stabilität im Kader.

Brendel als torgefährlicher Fixpunkt

Dritter im Bunde ist Brendel. Der 26-Jährige kam 2022 nach Norderstedt und hat seitdem in 112 Einsätzen 39 Tore erzielt. Damit ist er nach Vereinsangaben der Spieler im aktuellen Kader mit den meisten Treffern für die Eintracht.

Gerade offensiv ist seine Verlängerung deshalb wichtig. Brendel bringt Körperlichkeit, Präsenz und Torgefahr mit - Eigenschaften, die in der Regionalliga besonders wertvoll sind. Der Verein bezeichnet ihn als „Sturmschrank“, dessen Name unweigerlich mit Eintracht Norderstedt verbunden sei.

Norderstedt hält ein wichtiges Gerüst zusammen

Mit den drei Verlängerungen sendet Norderstedt ein klares Signal. Der Kader soll nicht komplett neu gebaut werden, sondern auf einem erfahrenen Kern aufbauen. Kummerfeld, Grau und Brendel bringen zusammen eine enorme Zahl an Einsätzen für den Verein mit - und stehen jeweils für unterschiedliche Rollen innerhalb der Mannschaft.

Für die kommende Saison in der Regionalliga Nord ist das ein wichtiger Baustein. Norderstedt hält Spieler, die den Verein kennen, die Liga kennen und bereits bewiesen haben, dass sie auf diesem Niveau funktionieren können.

Die Eintracht schreibt dazu: „Wir freuen uns, den Weg weiter gemeinsam mit Euch zu gehen, Männer.“ Genau darum geht es bei diesen Personalien: Norderstedt setzt auf Spieler, die nicht nur Teil des Kaders sind, sondern längst Teil der Vereinsgeschichte.

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