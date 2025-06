Eintracht Norderstedt befördert drei U19-Talente

Eintracht Norderstedt treibt seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter und setzt verstärkt auf die eigene Jugend: Nach vielversprechenden Einsätzen in der Schlussphase der vergangenen Saison wurden drei Spieler aus der U19 fest in den Regionalliga-Kader übernommen. Ein Schritt, der für Sportchef Frank Spitzer nur folgerichtig ist: „Das ist der Norderstedter Weg, wie wir ihn uns vorstellen – drei Spieler, die keine Lückenfüller sind, sondern das Potenzial haben, sich in der Regionalliga zu etablieren.“

Wenig überraschend zählt Innenverteidiger Joris Bente (18) zu diesem Trio. Der U19-Kapitän rückte bereits im August 2024 in den Kader der Herren auf – zwei Tage vor seinem 18. Geburtstag. Ab der Winterpause war er fester Bestandteil des Regionalliga-Teams und absolvierte bis zum Saisonende sechs Einsätze. In den letzten beiden Spielen stand er jeweils über 90 Minuten auf dem Platz. Spitzer lobt: „Joris hat im letzten halben Jahr gezeigt, dass er auf dem Sprung steht. Er ist gierig, sich etwas zu erarbeiten – das ist genau die Mentalität, die wir suchen.“