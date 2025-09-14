Eintracht nicht zu schlagen – Nächster Sieg beim TuS Langenheide

Der Siegeszug von TuS Eintracht Bielefeld II setzt sich fort. Auch beim Auswärtsspiel in Langenheide ließ die Mannschaft von Trainer Tomislav Tadic nichts anbrennen und gewann verdient mit 2:0. Damit bleibt die Eintracht auch nach dem sechsten Saisonspiel ungeschlagen und grüßt mit 18 Punkten von der Tabellenspitze der Kreisliga B.

Dabei sah es zunächst nach einem zähen Nachmittag aus. Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen und machten der Eintracht das Leben schwer. „Wie erwartet war es ein schweres Spiel und bis zur Roten Karte relativ ausgeglichen. Mit einem Mann mehr hatten wir natürlich mehr Räume und konnten unser Spiel durchsetzen“, so Tadic nach der Partie.

Die entscheidenden Szenen ereigneten sich nach der Pause: In der 54. Minute erzielte Julian Jaspers das wichtige 1:0. Langenheide wirkte in Unterzahl zunehmend müde, während die Gäste das Tempo hochhielten. In der 77. Minute sorgte Sven Junklewitz schließlich für die Vorentscheidung und das 2:0.

Mit diesem Erfolg bleibt die Eintracht auf einer wahren Erfolgswelle und ist in der aktuellen Form kaum zu stoppen denn die Eintracht aus Bielefeld spielt bislang eine makellose Saison.