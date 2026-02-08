Eintracht-Neuzugang gleich Matchwinner Kreuznachs Jamal Chinedu Willricht schießt sein Team ins Wintercup-Finale gegen den SC Idar von Jochen Werner · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Hackenheim. Eintracht Bad Kreuznach gegen den SC Idar-Oberstein. So lautet die Endspielpaarung beim fünften Dirk-Silvery-Wintercup des TuS Hackenheim am Sonntag um 16 Uhr am Felseneck. In den Halbfinals setzten sich die beiden Traditionsclubs von der Nahe gegen die Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach und Hackenheim durch. Das Vorprogramm zum Finale beginnt bereits um 12 Uhr mit der Begegnung Schmittweiler-Callbach gegen die SpVgg Ingelheim. Um 14 Uhr treffen die Hausherren und die SG Fürfeld aufeinander. Ein ursprünglich angedachtes Spiel um Platz drei gibt es nicht. „Schmittweiler wollte gerne noch einen Test gegen einen Landesligisten machen, und dem haben wir und die Ingelheimer gerne zugestimmt“, so TuS-Spielertrainer Tim Hulsey.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Halbfinals

Eintracht hält den schwierigen Verhältnissen stand "Wir haben guten Fußball gespielt, vor allem schnell und gut umgeschaltet." Eintracht-Coach Thorsten Effgen war entsprechend der Umstände mit einem dezimierten Kader und aufgrund des Schneefalls am Tag zuvor etwas schwieriger Bodenverhältnisse zufrieden. "Wer fit ist, spielt", lautete die Devise, "Wir machen alle das Beste daraus" hieß das Motto, das Effgen ausgab. Dafür hätten die nur wenigen Zuschauer ehrlichen Amateurfußball gesehen. Der sportliche Wert der gesamten Veranstaltung ist sehr hoch, erklärte der 50-jährige Lehrer. Turbulent wurde die Begegnung unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Erst brachte Dennis Köhler die klassentiefere Mannschaft in Führung, doch Yannik Wex konnte umgehend für die Eintracht ausgleichen. In der Pause wechselte Effgen, brachte dabei auch Neuzugang Jamal Chinedu Willricht. Der 20-Jährige, der kurz vor Wechselschluss von Oberligist FC Emmelshausen/Karbach an die Nahe gekommen war, zeigte sofort, weshalb er eine echte Verstärkung bedeuten kann: Drei Minuten nach Wiederanpfiff besorgte er das 2:1, nach dem zwischenzeitlichen erneuten Ausgleich durch Köhler (56.) traf er auch noch zum Endstand (83.). Willricht lebt in Langenlonsheim, kam in der Vorsaison bei Oberligist Wormatia Worms zu 20 Einsätzen, erzielte dabei drei Tore.