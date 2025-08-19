Eintracht Munster III feiert Derby-Sieg gegen Soltau III

Das Derby zwischen Eintracht Munster III und dem MTV Soltau III bot alles, was ein Lokalduell verspricht: Emotionen, Leidenschaft und viele Tore.

Munster erwischte den besseren Start. Flemming Scholz brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, ehe Martin Ruder nachlegte und den Vorsprung in der 35. Minute auf 2:0 ausbaute. Auch nach der Pause blieb Munster spielbestimmend: Erneut war es Ruder, der in der 61. Minute auf 3:0 stellte.

Doch die Partie bekam eine Wendung, als der Keeper der Gastgeber mit Rot vom Platz musste. Soltau nutzte die kurzzeitige Unordnung und verkürzte durch Timo Neundorf auf 3:1 (72.). Trotz der Unterzahl ließ sich Munster davon nicht beeindrucken und legte in der Schlussphase noch einmal nach: Denis Albrandt erhöhte in der 82. Minute auf 4:1, ehe Martin Ruder in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand herstellte.

„Unsere III. Herren setzte mit diesem deutlichen Derbysieg ein dickes Ausrufezeichen und meldet sich nach der Auftaktniederlage am vergangenen Wochenende zurück“, lautete das Fazit der Eintracht auf Instagram.