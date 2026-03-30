Eintracht München stoppt Tabellenführer - Spannung im Aufstiegsrennen!

Spitzengruppe:
Der 19. Spieltag brachte eine faustdicke Überraschung: Tabellenführer FC Schwabing 56 II musste sich bei Verfolger FC Eintracht München mit 0:2 geschlagen geben. Damit rücken die Münchner Eintrachtler mit nun 32 Punkten wieder dicht an die Spitzenränge heran und machen das Rennen um die Meisterschaft erneut spannend. Profiteur des Schwabinger Patzers ist auch der SV Riedmoos, der mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg bei FC Phönix Schleißheim auf 34 Punkte kletterte und den Rückstand auf sechs Zähler verkürzt. Der Kampf um Platz eins und den Relegationsrang bleibt damit völlig offen.
Mittelfeld:
Im breiten Tabellenmittelfeld kam es zu mehreren richtungsweisenden Duellen. FC Fasanerie Nord zog im Heimspiel gegen SV Italia 1965 München mit 0:1 den Kürzeren und verpasste die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Italia München hingegen festigt mit 25 Punkten Rang acht und wahrt den Anschluss nach oben. Ein wildes 4:4 zwischen FC Unterföhring II und SV Türkspor Allach bescherte beiden Teams lediglich einen Punkt, der den Gästen im Rennen um die Top 4 kaum weiterhilft.
Abstiegskampf:
Die Kellerduelle versprachen Dramatik – und hielten Wort. FC Alte Haide – DSC München II und der SV Nord München-Lerchenau II trennten sich 2:2. Damit bleibt Alte Haide mit 10 Punkten auf dem vorletzten Rang und tritt im Kampf gegen den direkten Abstieg weiter auf der Stelle. Nord II konnte sich mit dem Punkt auf 20 Zähler steigern, wahrt aber nur knapp den Abstand auf die gefährdete Zone. Für Schlusslicht FC Unterföhring II war das 4:4 zwar ein torreiches Lebenszeichen, doch mit nur 9 Punkten bleibt die Situation brenzlig.
Ausblick:
••Im Tabellenkeller bleibt es extrem eng: Jeder Punkt ist überlebenswichtig, und die direkten Duelle könnten schon bald über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden.
Spektakel in Unterföhring: Last-Minute-Elfmeter sichert 4:4 gegen Türkspor Allach
In einem packenden Kreisklassenduell trennten sich der FC Unterföhring II und SV Türkspor Allach mit 4:4. Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Torfestival, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.
SV Türkspor Allach ging in der 25. Minute durch Oseme Ben Salah in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Ilias Haouari glich sieben Minuten später aus (32.). Direkt nach der Pause brachte ein Eigentor von Ndong Mahansoa (47.) Unterföhring in Front. Doch erneut war es Oseme Ben Salah (71.), der ausglich.
Die Schlussphase glich einem Thriller: Ramon Dohmann traf in der 74. Minute zum 3:2, ehe Oguzhan Gürpinar per Foulelfmeter (78.) konterte. In der 87. Minute schien Luka Tepsic den Gästen mit dem 3:4 den Sieg zu sichern, bevor Tobias Hohenberger in der 90.+10 Minute per Handelfmeter das 4:4 erzielte. Luka Tepsic sah kurz darauf Gelb-Rot (89.).
Unterföhring klettert dank des Punktgewinns auf Rang 13 und verkürzt den Rückstand im Kampf um den Klassenerhalt minimal, während Türkspor Allach einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen verpasst.
Vor 60 Zuschauern feierte der FC Eintracht München einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den Spitzenreiter FC Schwabing 56 II. Die Hausherren gingen in der 23. Minute durch Imad Bacha in Führung, ehe Ioannis Zefalis in der 51. Minute zum 2:0-Endstand traf. Mit dem Sieg schiebt sich Eintracht München auf Rang 3 vor und rückt näher an die Spitze heran.
Mit diesem Ergebnis rückt die Liga wieder enger zusammen und der Kampf um die Aufstiegsplätze bleibt hochspannend.
SV Riedmoos dreht Partie bei Phönix Schleißheim und klettert auf Rang 2
Der SV Riedmoos hat am Wochenende einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg beim FC Phönix Schleißheim gefeiert und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Vor nur 50 Zuschauern ging die Heimmannschaft zunächst durch Fabian Liedl bereits in der 9. Spielminute in Führung. Lange Zeit hielt Schleißheim das 1:0, doch in der Schlussphase drehte Riedmoos das Spiel.
In der 69. Minute glich Luis Aigner zum 1:1 aus. Nur vier Minuten später traf Goran Trajanovski zur 2:1-Führung der Gäste. Den Schlusspunkt setzte erneut Luis Aigner in der 85. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages zum 3:1-Endstand.
Riedmoos untermauert damit seine Ambitionen auf die Relegation zum Aufstieg, während Phönix Schleißheim im Mittelfeld der Tabelle verharrt.
SV Lohhof II jubelt: 3:2-Auswärtssieg bei Istiklal München sorgt für Tabellenkletterer
In einem spannenden Duell der Kreisliga konnte der SV Lohhof II einen wichtigen 3:2-Auswärtserfolg beim SV Istiklal München feiern. Bereits in der 15. Minute brachte Kol Kolaj die Gäste in Führung. Die Antwort der Hausherren kam prompt: Cengiz Devrim erzielte in der 28. Minute den Ausgleich. Kurz vor der Pause war es Gabriel Laci (41.), der Lohhof wieder in Front schoss.
Nach der Gelb-Roten Karte für Kerian Schulze (45.) mussten die Gäste die komplette zweite Hälfte in Unterzahl spielen, erhöhten aber dennoch in der 69. Minute durch Domenik Kolaj auf 3:1. In der Schlussphase verkürzte Samet Üzüm (84.) noch einmal, zu mehr reichte es für Istiklal jedoch nicht.
Mit diesem Sieg springt Lohhof II auf den 11. Platz und verschafft sich im Abstiegskampf etwas Luft, während Istiklal auf Rang 5 verharrt und den Anschluss an die Spitzengruppe verpasst.
SV Italia jubelt dank Lahid Issa – Fasanerie Nord rutscht ab!
Im Spiel der Kreisklasse setzte sich der SV Italia 1965 München knapp mit 1:0 bei FC Fasanerie Nord durch. Vor 80 Zuschauern erzielte Lahid Issa in der 65. Minute das entscheidende Tor. Für die Gäste wurde die Partie kurz darauf noch einmal brenzlig, als Noah El Asiuty nach wiederholtem Foulspiel in der 71. Minute Gelb-Rot sah. Trotz Unterzahl brachte SV Italia den knappen Vorsprung souverän über die Zeit.
Durch diesen Auswärtssieg klettert SV Italia 1965 München mit nun 28 Punkten auf den 6. Tabellenplatz, während FC Fasanerie Nord nach der Niederlage auf Rang 7 abrutscht.
Spannendes 2:2 zwischen FC Alte Haide und SV Nord München-Lerchenau II – Punkteteilung im Kellerduell
In einem packenden Spiel vor 100 Zuschauern trennten sich der FC Alte Haide – DSC München II und der SV Nord München-Lerchenau II mit 2:2. Die Hausherren starteten furios und gingen bereits in der 7. Minute durch Jordan Vekonj in Führung. Die Gäste antworteten schnell: Kevin Schwarz traf in der 17. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause schien sich das Blatt zu wenden, als Sebastian Bittner in der 56. Minute das 1:2 erzielte. Doch nur vier Minuten später sorgte Michael Schuster für das 2:2 und damit den Endstand.
Mit dem Remis halten die Gäste aus Lerchenau Rang 10, während Alte Haide weiterhin auf Platz 12 feststeckt. Beide Teams bleiben damit im Abstiegskampf gefordert.