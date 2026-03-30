Eintracht München stoppt Tabellenführer - Spannung im Aufstiegsrennen!

– Foto: IMAGO IMAGES

Spitzengruppe:

Der 19. Spieltag brachte eine faustdicke Überraschung: Tabellenführer FC Schwabing 56 II musste sich bei Verfolger FC Eintracht München mit 0:2 geschlagen geben. Damit rücken die Münchner Eintrachtler mit nun 32 Punkten wieder dicht an die Spitzenränge heran und machen das Rennen um die Meisterschaft erneut spannend. Profiteur des Schwabinger Patzers ist auch der SV Riedmoos, der mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg bei FC Phönix Schleißheim auf 34 Punkte kletterte und den Rückstand auf sechs Zähler verkürzt. Der Kampf um Platz eins und den Relegationsrang bleibt damit völlig offen.

Mittelfeld:

Im breiten Tabellenmittelfeld kam es zu mehreren richtungsweisenden Duellen. FC Fasanerie Nord zog im Heimspiel gegen SV Italia 1965 München mit 0:1 den Kürzeren und verpasste die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Italia München hingegen festigt mit 25 Punkten Rang acht und wahrt den Anschluss nach oben. Ein wildes 4:4 zwischen FC Unterföhring II und SV Türkspor Allach bescherte beiden Teams lediglich einen Punkt, der den Gästen im Rennen um die Top 4 kaum weiterhilft.

Abstiegskampf:

Die Kellerduelle versprachen Dramatik – und hielten Wort. FC Alte Haide – DSC München II und der SV Nord München-Lerchenau II trennten sich 2:2. Damit bleibt Alte Haide mit 10 Punkten auf dem vorletzten Rang und tritt im Kampf gegen den direkten Abstieg weiter auf der Stelle. Nord II konnte sich mit dem Punkt auf 20 Zähler steigern, wahrt aber nur knapp den Abstand auf die gefährdete Zone. Für Schlusslicht FC Unterföhring II war das 4:4 zwar ein torreiches Lebenszeichen, doch mit nur 9 Punkten bleibt die Situation brenzlig.

Ausblick:

Schwabing 56 II spürt nach der Niederlage den Atem von Riedmoos und Eintracht München im Nacken.

Im Mittelfeld könnten besonders Italia München und Fasanerie Nord in den nächsten Wochen entscheidend an Boden gutmachen – oder ins Niemandsland abrutschen.

••Im Tabellenkeller bleibt es extrem eng: Jeder Punkt ist überlebenswichtig, und die direkten Duelle könnten schon bald über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden.