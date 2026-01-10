Eintracht: Mit Thorsten Effgen ins fünfte Jahr

BAD KREUZNACH. Die SG Eintracht macht klar Schiff für die nächste Verbandsliga-Saison. Ihre Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thorsten Effgen wird auch über die laufende Runde hinaus fortgesetzt und geht damit bereits ins fünfte Jahr.

„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die Verlängerung für die kommende Saison“, erklärt Effgen, der schon als Spieler in den 1990er-Jahren das Trikot der Blau-Weißen getragen hat. „Die SG Eintracht Bad Kreuznach ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich bin überzeugt davon, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen und weitere positive Schritte machen können.“

Die Bad Kreuznacher setzen weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie: Der Verein hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer für die kommende Saison verlängert. „Mit der Vertragsverlängerung würdigt der Verein die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre“, betont die Sportliche Leitung in seiner Erklärung. Unter der Leitung von Thorsten Effgen habe sich die Mannschaft sportlich wie auch mannschaftlich kontinuierlich weiterentwickelt.

Effgen, zuvor unter anderem Coach beim DFB-Nachwuchs sowie in den Jugendabteilungen von Mainz 05 und TSV Schott Mainz, hatte die Eintracht zur Saison 2022/23 nach dem Abstieg in die Landesliga West übernommen und als Meister direkt wieder zurück in die Verbandsliga Südwest geführt. Danach landeten die Bad Kreuznacher zweimal auf dem siebten Platz. In der aktuellen Spielzeit konnte sich der Traditionsklub nach schwachem Start aus dem Tabellenkeller herausarbeiten auf Rang neun nach 16 Partien.

Dennoch geht der Blick immer noch nach unten. Mit einem „worst case“ will sich der 50-Jährige allerdings nicht beschäftigen. Die Vertragsverlängerung ist unabhängig von der Spielklasse 2026/27 angedacht, das bestätigt auch SGE-Vorsitzender Patrick Krick und fügt schmunzelnd an: „Und das gilt natürlich für den gesamten Vorstand.“ Aufgrund der engen Situation im Abstiegskampf wäre es allerdings fahrlässig, einen möglichen Abstieg nicht auf dem Schirm zu haben. Krick: „Wir planen in allen Gesprächen zweigleisig.“

Gespräche mit Co-Trainern und Spielern

Wie das Eintracht-Trainerteam in Gänze zur neuen Saison aussehen wird, soll sich in den nächsten Wochen zeigen. Mit dem früheren Zweitmannschaftstrainer Sando Schlitz, Effgen-Assistent Chris Diedrich oder auch Co-Spielertrainer Deniz Darcan wird sich die Sportliche Leitung in den nächsten Wochen zusammensetzen. Grundsätzlich sind sich Effgen und Krick bei der Planung im sportlichen Bereich – Übungsleiter und Kader – absolut einig. Das Motto lautet: „So wenig Veränderung wie möglich, so viel wie nötig.“ Man wolle mit allen Leistungsträgern weiterarbeiten, betont Effgen. „Die Bereitschaft ist von allen Seiten ist gegeben – aber es muss eben passen. Mir wäre es lieb, wenn wir alle unter einen Hut bekommen könnten.“

Handlungsbedarf herrscht auch abseits der Verbandsliga-Vertretung. Bei einer zweiten Mannschaft, gerade erst aus der A-Klasse abgemeldet, will man nichts überstürzen. „Wir machen kleine Schritte“, sagt Patrick Krick hierzu. Derweil sehe es bei der Nachwuchsarbeit „ganz gut“ aus. „Wir hoffen, dass wir bald ein, zwei Teams mehr melden können.“

Zurück in die Verbandsliga: In die Vorbereitung auf den Wiederauftakt am 22. Februar beim TuS Hohenecken startet die Eintracht Ende Januar. Dann stehen auch Testspiele an bei der SG Meisenheim (Landesliga West, 24. Januar) sowie bei den rheinhessischen Bezirksligisten TuS Wörrstadt (29. Januar) und SKC Barbaros Mainz (31. Januar).

Start beim Silvery-Cup in Hackenheim

Dazwischen nimmt die SGE auch wieder am Dirk-Silvery-Cup in Hackenheim teil. Man trifft im ersten Halbfinale am Mittwoch, 4. Februar, auf den Sieger aus der Partie SG Fürfeld – FC Schmittweiler (31. Januar). Im zweiten Halbfinale stehen sich Tags darauf der SC Idar und der Sieger aus TuS Hackenheim gegen Spvgg. Ingelheim gegenüber. Sonntag, 8. Februar, stehen die beiden Finalpaarungen an. Für fußballerische Leckerbissen ist also schon gesorgt, bevor der Ball in den einzelnen Klassen wieder rollt.