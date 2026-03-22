Eintracht mit starker Reaktion – 4:2-Heimsieg gegen TuS Langenheide von Peter Schildmann · Heute, 19:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Eintracht

TuS Eintracht Bielefeld hat im Heimspiel gegen TuS Langenheide ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem verdienten 4:2-Erfolg eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach zwei Niederlagen in Folge zeigte die Mannschaft genau die richtige Reaktion und überzeugte mit einer geschlossenen und kämpferisch starken Teamleistung. Die Eintracht startete perfekt in die Partie: Bereits in der 9. Minute brachte Sascha Ansakov sein Team mit 1:0 in Führung. Zwar gelang Langenheide zwischenzeitlich der Ausgleich (20.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Julian Jaspers stellte nur fünf Minuten später den alten Abstand wieder her (25.) – gleichzeitig der Pausenstand von 2:1.

Auch im zweiten Durchgang blieb Eintracht tonangebend. Erneut war es Julian Jaspers, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (68.). Kurz darauf sorgte Sascha Ansakov mit seinem Doppelpack für die Vorentscheidung (72.). Der späte Treffer der Gäste zum 4:2-Endstand (90.) änderte nichts mehr am hochverdienten Sieg. Mit diesem Erfolg festigt TuS Eintracht Bielefeld den zweiten Tabellenplatz und bleibt weiter in Schlagdistanz zur Spitze.