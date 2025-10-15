Eintracht mit breiter Brust Fünfter Sieg in Serie, nun warten Oldenburg und Bevern Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems VfL Oldenb. SVE Nordhorn

Die Eintracht ist derzeit das Team der Stunde in der Landesliga. Mit dem 3:2-Erfolg bei den SFN Vechta feierte die Mannschaft von Trainer Christoph Hemlein bereits den fünften Sieg in Serie und bewies einmal mehr, dass sie auch in engen Spielen kühlen Kopf bewahren kann. Mit 24 Punkten aus elf Partien hat sich die Eintracht in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt und will ihren Lauf nun im heimischen Sportpark Blanke fortsetzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn VfL Oldenburg VfL Oldenb. 15:00 PUSH Am Sonntag (19. Oktober, 15:00 Uhr) gastiert der VfL Oldenburg in Nordhorn, ein echter Traditionsklub und Absteiger aus der Oberliga, der zu den spielstärksten Teams der Liga zählt. „Oldenburg ist ein Gradmesser. Sie verteidigen sehr stabil, stehen kompakt und verfügen über enorme Qualität im Ballbesitz“, sagt Hemlein, der seine Elf auf eine „enge und taktisch anspruchsvolle Partie“ vorbereitet.

Nur eine Woche später steht bereits das nächste Highlight an: Am 26. Oktober (15:00 Uhr) empfängt die Eintracht den SV Bevern, den aktuellen Bezirkspokalsieger. Gegen Bevern trafen die Nordhorner bereits im Pokalfinale der vergangenen Saison, eine Begegnung, die für zusätzliche Motivation sorgen dürfte. „Bevern ist eine eingespielte, homogene Mannschaft, die seit Jahren konstant oben mitspielt“, so Hemlein weiter. Mit viel Selbstvertrauen, aber auch dem nötigen Respekt vor den kommenden Gegnern, will die Eintracht ihre Erfolgsserie ausbauen. Zwei Heimspiele in Folge, das Publikum im Rücken und eine Mannschaft, die in den letzten Wochen spürbar zusammengewachsen ist, die Voraussetzungen für weitere spannende Fußballnachmittage am Heideweg könnten kaum besser sein. Das Original zu diesem Beitrag steht auf www.eintracht-nordhorn.de