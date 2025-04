Eintracht Miersdorf/Zeuthen patzt, Wernsdorf gewinnt Spiel der Woche

Mathias Haarig (Trainer des FC Lauchhammer): "Grundsätzlich haben wir die Spieleröffnung von Wernsdorf in der ersten Halbzeit ordentlich unterbunden. In den Unschaltmomenten waren wir zu schlampig und haben in einem dieser Momente das 0:1 kassiert. Wernsdorf war uns bis dahin in den meisten Situationen überlegen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten wir ein anderes Gesicht. Wir haben zu unserer Stärke im Spielaufbau gefunden, waren griffig gegen den Ball und erarbeiten uns Chance um Chance. Einzig die Verwertung der besagten Möglichkeiten ließ zu wünschen übrig oder wurden nicht ordentlich zu Ende gespielt. In einer Phase, wo das 1:1 in der Luft lag, kassieren wir das zweite Gegentor. Das war für den betriebenen Aufwand dann der Genickbruch. Meiner Mannschaft kann ich in der ersten Halbzeit zu wenig Mut, Selbstvertrauen und Arbeit vorwerfen. In Halbzeit zwei war Fortuna nicht auf unserer Seite, von den 4 bis 5 Hochkaräter müssen wir mindestens den Ausgleich erzielen und dann, bin ich überzeugt, kippt das Spiel. Frankonia war der erwarte harte Gegner und wir gratulieren zu Sieg."

Tim Liedloff (sportlicher Leiter des SV Frankonia Wernsdorf): "Das war eine super Mannschaftsleistung. Vor allem die jungen Spieler im Mattis Reszat, Ferdi Bremer und Kevin Goldammer haben abgeliefert. Nicht zuletzt der Dosenöffner Gordan Teichert bescherten uns den wichtigen Auswärtsdreier für unseren Kapitän Gordan Griebsch, dem wir viel zu verdanken haben. Unsere Fans aus Wernsdorf, Grünau und Biesdorf unterstützten uns auf anfassbare Weise. Respekt für dieses Engagement der Fans, ohne die wir nicht so abgeliefert hätten. Der Sieg ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg und zeigt, dass das Team auch in schwierigen Spielen seine Stärke beweisen kann."

FuPa-Redaktionstipp: 2:1

---