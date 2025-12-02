Eintracht mehrere Wochen ohne Florian Flick

Eintracht Braunschweig muss für den Rest der Hinrunde auf Florian Flick verzichten. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde am Montagnachmittag – unmittelbar nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern – erfolgreich am linken Oberschenkel operiert. Flick hatte sich in der 43. Minute bei einem Zweikampf verletzt und konnte nicht weiterspielen.

Die medizinischen Untersuchungen ergaben eine Muskelverletzung, die einen operativen Eingriff notwendig machte. Der Eingriff verlief planmäßig, Flick befindet sich bereits in der Reha-Vorbereitung. Ein Einsatz vor der Winterpause ist ausgeschlossen.

Für die Eintracht bedeutet der Ausfall einen weiteren Rückschlag im ohnehin angespannten Kadergefüge.