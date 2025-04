Eintracht marschiert wieder vorneweg – Deutliche Siege im Keller

Zülpich hatte den Sieg schon fast in der Tasche: Devin Nickisch traf zur Führung (17.), Marvin Iskra erhöhte in der zweiten Hälfte auf 0:2 (62.). Doch Breinigs Joker Leon Michl drehte das Spiel fast im Alleingang: Erst verkürzte er unmittelbar nach seiner Einwechslung (65.), dann glich er in der 85. Minute aus. In der Schlussphase drückte Breinig auf den Sieg, doch der Ball wollte nicht mehr über die Linie. SV-Coach Dirk Ruhrig brachte es auf den Punkt: „Die erste Hälfte geht an Zülpich, die zweite an uns.“