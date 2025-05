Eintracht Mahlsdorf und BFC Preussen im Duell: Wer steigt auf?

Die U23 von Hansa Rostock ist nach dem klaren 4:0-Erfolg beim Rostocker FC mit breiter Brust unterwegs. Julian Hahnel, Luca Stoldt und Doppeltorschütze Randy Dei zeigten sich in Topform. Im Hinspiel unterlag Hansa allerdings mit 1:4 in Neustrelitz – dort brillierte Manuel Härtel mit einem Doppelpack. Die TSG hat zuletzt mit dem 4:1 gegen Tasmania Berlin ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im gesicherten Tabellenmittelfeld etabliert.

Nach dem 0:2 in Staaken ist Wismar auf Wiedergutmachung aus. Ein Punkt gegen Sparta wäre der sichere Klassenerhalt. Die Berliner reisen mit einem 5:3-Erfolg über TeBe im Rücken an. Im Hinspiel setzte sich Sparta knapp mit 2:1 durch, Sydney Mohamed Sylla traf damals doppelt. Platz fünf ist für Lichtenberg noch möglich – es geht also für beide Teams um viel.

---