Eintracht Mahlsdorf jubelt: Knapper Heimsieg gegen Optik Rathenow

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In einem hochemotionalen und mitreißenden Schlagabtausch sicherte sich die TSG Neustrelitz vor heimischer Kulisse einen knappen Erfolg gegen den SV Siedenbollentin. Die Hausherren legten einen Traumstart hin, als Manuel Härtel bereits in der 10. Minute den Führungstreffer zum 1:0 erzielte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 38. Minute durch Marius Schreiber auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste jedoch eine beeindruckende Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Partie. Mike Eglseder verkürzte in der 57. Minute auf 2:1, ehe Daniel Eidtner in der 73. Minute den umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die TSG antwortete prompt: Nur drei Minuten später, in der 76. Minute, erzielte Jean-Luca Beck das entscheidende Tor zum 3:2-Endstand und entschied dieses packende Duell zugunsten der Hausherren.

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In einer intensiv geführten Begegnung erkämpfte sich der BSV Eintracht Mahlsdorf vor heimischem Publikum den ersten Dreier der Saison gegen den FSV Optik Rathenow. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden und suchten mit viel Einsatz nach der entscheidenden Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Die Partie wurde unmittelbar vor dem Pausenpfiff entschieden: In der 45. Minute erzielte Moritz Tomczak den Führungstreffer zum 1:0-Endstand für die Eintracht. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Rathenower gegen die drohende Niederlage, doch Mahlsdorf verteidigte den knappen Vorsprung. ---

Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der 1. FC Lok Stendal den FC Anker Wismar. Stendal holte beim Eröffnungsspiel gegen Tennis Borussia Berlin ein 2:2, obwohl die Mannschaft ab der 36. Minute nach Gelb-Rot und ab der 86. Minute nach einer weiteren Roten Karte personell geschwächt war. Zweimal hatte Lok geführt, zweimal kam TeBe zurück. Wismar startete dagegen mit einem knappen 1:0 gegen Regionalliga-Absteiger FC Hertha 03 Zehlendorf. Der entscheidende Treffer fiel noch vor der Pause, anschließend verteidigte Anker den Vorsprung. Damit reist Wismar mit drei Punkten an, während Stendal den ersten Zähler bereits besitzt. Für Lok geht es nun darum, aus dem kämpferischen Auftakt auch den ersten Sieg zu machen.

Für FC Hertha 03 Zehlendorf beginnt das erste Heimspiel nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost bereits unter einem gewissen Erwartungsdruck. Der Auftakt beim FC Anker Wismar ging mit 0:1 verloren. Zehlendorf blieb ohne eigenen Treffer und muss nun zeigen, wie schnell die Mannschaft den Wechsel in die Oberliga sportlich annimmt. F.C. Hansa Rostock II startete mit einem 1:1 gegen SG Union 1919 Klosterfelde. Hansa ging nach der Pause in Führung, musste in der 80. Minute aber noch den Ausgleich hinnehmen. Ein Punkt steht damit bereits zu Buche. Am Sonntag um 14 Uhr trifft der Regionalliga-Absteiger auf eine Mannschaft, die ihren ersten möglichen Sieg spät aus der Hand gab.

Morgen, 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 14:00 PUSH

SG Union 1919 Klosterfelde empfängt am Sonntag um 14 Uhr einen der Auftaktsieger. Klosterfelde holte bei F.C. Hansa Rostock II ein 1:1 und kam dabei in der 80. Minute noch zum Ausgleich. Der erste Punkt ist damit gesichert, nun folgt vor eigenem Publikum eine deutlich schärfere Prüfung. Der SV Lichtenberg 47 setzte sich zum Start mit 3:2 gegen die TSG Neustrelitz durch. Zweimal musste Lichtenberg einen Ausgleich hinnehmen, ehe ein Foulelfmeter in der ersten Minute der Nachspielzeit doch noch den Sieg brachte. Drei Punkte stehen damit einem einzigen Zähler Klosterfeldes gegenüber. Lichtenberg kann seinen perfekten Start fortsetzen, Klosterfelde will die erste ungeschlagene Woche verlängern.

Morgen, 14:00 Uhr Berliner AK Berliner AK Füchse Berlin Füchse Berlin 14:00 PUSH

Das Berliner Duell beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit identischer Punktausbeute. Der Berliner AK trennte sich zum Auftakt 0:0 vom FSV Optik Rathenow und blieb damit sowohl ohne Gegentor als auch ohne eigenen Treffer. Der erste Punkt war solide, offensiv blieb jedoch alles offen. Aufsteiger Füchse Berlin kam bei seinem ersten Oberliga-Auftritt zu einem 1:1 gegen SV Sparta Lichtenberg. Die Füchse gingen vor der Pause in Führung, mussten nach dem Seitenwechsel aber noch den Ausgleich hinnehmen. Der Neuling hat damit seinen ersten Punkt bereits gewonnen. Nun wartet auswärts der nächste Berliner Vergleich, in dem beide Mannschaften aus einem Remis den ersten Sieg der Saison machen wollen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 14:00 live PUSH

Der SV Sparta Lichtenberg geht mit einem Punkt in sein erstes Heimspiel. Bei Aufsteiger Füchse Berlin lag Sparta zunächst zurück, kam in der zweiten Hälfte jedoch zum 1:1. Damit blieb die Mannschaft zum Saisonstart ungeschlagen und verhinderte zugleich einen Auftaktsieg des Berliner Neulings. Mit FC Mecklenburg Schwerin kommt nun ein Aufsteiger, der bereits drei Punkte besitzt. Schwerin gewann gegen TuS Makkabi Berlin mit 2:1. Die Partie wurde früh von zwei Platzverweisen geprägt: Makkabi sah in der 19. Minute Rot, nur zwei Minuten später folgte Gelb-Rot gegen Schwerin. In Gleichzahl von jeweils zehn Spielern setzte sich Mecklenburg schließlich durch. Am Sonntag um 14 Uhr kann der Neuling seinen gelungenen Einstand weiter ausbauen.

Morgen, 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 PUSH