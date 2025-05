Eintracht Mahlsdorf in Wismar, Verfolger BFC Preussen gegen Schwerin

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 28. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord verspricht Spannung auf allen Ebenen. Im Rennen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga steht Tabellenführer BSV Eintracht Mahlsdorf vor einer schweren Aufgabe in Wismar, während Verfolger BFC Preussen gegen Dynamo Schwerin gefordert ist. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Spiele an.

Neustrelitz musste sich zuletzt in einem spektakulären Spiel mit 4:6 bei Sparta Lichtenberg geschlagen geben. Trotz vier eigener Tore reichte es nicht zu einem Punktgewinn. Nun soll gegen den punktlosen Tabellenletzten Rostocker FC ein klarer Heimsieg her. Im Hinspiel gewann Neustrelitz bereits mit 3:0, als Luca Müller und Manuel Härtel früh für klare Verhältnisse sorgten. Alles andere als ein souveräner Heimsieg wäre eine Überraschung.

TeBe kassierte zuletzt beim 0:4 in Mahlsdorf eine klare Niederlage und will sich nun gegen Staaken rehabilitieren. Die Gäste mussten sich ebenfalls deutlich geschlagen geben – 3:6 lautete das Endergebnis gegen Hansa Rostock II. Im Hinspiel gewann Staaken überraschend mit 1:0 durch ein Tor von Franz Bobkiewicz. TeBe will Revanche und wichtige Punkte fürs obere Mittelfeld. ---

Der BFC Preussen kam zuletzt im Spitzenspiel gegen den SV Lichtenberg 47 nicht über ein 0:0 hinaus. Gegen Dynamo Schwerin, das eine 1:2-Heimniederlage gegen den Berliner AK hinnehmen musste, soll nun ein Sieg her. Im Hinspiel lag Schwerin durch Nicklas Klingberg per Foulelfmeter vorn, doch Christian Gawe und Pedro Vitor Cruz Magalhaes drehten die Partie für den BFC Preussen. Dieser muss nun gewinnen, um Mahlsdorf unter Druck zu setzen. ---

Mahlsdorf festigte mit einem 4:0 gegen TeBe die Tabellenführung. Nun geht es nach Wismar, wo man auf ein unangenehmes Team trifft. Im Hinspiel kam Mahlsdorf nur zu einem 2:2 – Niklas Tille glich in letzter Sekunde per Elfmeter aus. Wismar verlor zuletzt knapp mit 2:3 in Rathenow, zeigte aber Moral. Mahlsdorf ist gewarnt. ---

Der BAK holte zuletzt einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg in Schwerin, Fodelcio Gomes Pereira traf doppelt. Auch Rathenow gewann – 3:2 gegen Wismar, mit einem starken Auftritt von Jamal Rogero. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Nun geht es für Rathenow darum, den Abstand auf die Abstiegsränge weiter zu vergrößern. ---

Ahrensfelde kassierte zuletzt ein deutliches 0:5 bei Makkabi Berlin, der SV Lichtenberg 47 musste sich im Topspiel gegen den BFC Preussen mit einem 0:0 begnügen. Im Hinspiel setzte sich Lichtenberg mit 2:1 durch. Ahrensfelde braucht dringend Punkte im Abstiegskampf, Lichtenberg will den Kontakt zur Spitze nicht verlieren. ---

Makkabi ist nach dem 5:0 gegen Ahrensfelde gut in Form, auch Tasmania zeigte beim 10:2 gegen Rostock große Offensivqualitäten. Das Hinspiel endete torlos, damals gab es zwei Platzverweise. Jetzt treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, für beide geht es um Platz fünf. ---