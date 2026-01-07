Eintracht Mahlsdorf holt 2-Meter-Mann von Altglienicke

Nach den Verpflichtungen von Jerome Scholz und Collin Quiring ( FuPa berichtete ) hat Eintracht Mahlsdorf erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Ben Wagner konnte der Oberligist einen Regionalliga-erfahrenen Spieler für sich gewinnen. Der 21-Jährige wurde bei Energie Cottbus ausgebildet, spielte anschließend für die VSG Altglienicke. 14 Einsätze absolvierte der großgewachsene Innenverteidiger (2,02m) in der vierten Liga. In dieser Saison kam er nicht mehr über die Rolle des Reservisten hinaus, sammelte gelegentlich in der U23 Minuten. Nun will er in Mahlsdorf unter Trainer Karsten Heine, den er bereits aus Altglienicke kennt, neu angreifen.

