– Foto: Sebastian Räppold

Eintracht Mahlsdorf feiert Auswärtssieg – Anker Wismar bleibt makellos NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 2. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord FC Viktoria Klosterfelde F.C. Hansa II Tasmania + 12 weitere

Die Fortsetzung des 2. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord brachte zwei deutliche Resultate. Während der BSV Eintracht Mahlsdorf auswärts beim Aufsteiger SV Siedenbollentin siegte, setzte sich der FC Anker Wismar vor heimischem Publikum klar gegen S.D. Croatia Berlin durch.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die Gäste aus Neustrelitz trafen: Anrijs Tomass Kmetjuks brachte die TSG in der 18. Minute mit 0:1 in Führung. Dynamo Schwerin wirkte kurz geschockt, fand aber über Kampf und Leidenschaft zurück ins Spiel. Nach der Pause wurden die Hausherren in der 53. Minute belohnt, als Randy Dei das 1:1 erzielte. Die Freude währte jedoch nur kurz: Fünf Minuten später traf erneut Anrijs Tomass Kmetjuks (58.) und stellte den alten Vorsprung für die TSG Neustrelitz wieder her. Doch Dynamo gab sich nicht geschlagen. In der 67. Minute glich Mohand Almansori zum 2:2 aus. Als sich alle schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug Dynamo Schwerin in allerletzter Sekunde zu: Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für den umjubelten 3:2-Siegtreffer. ---

In Siedenbollentin legte Mahlsdorf einen Traumstart hin. Nils Wilko Stettin traf in der 15. Minute zur Führung und baute diese in der 39. Minute mit seinem zweiten Treffer aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mohamed-Ali El-Ahmar in der 55. Minute auf 3:0, womit die Gäste früh für klare Verhältnisse sorgten. Der Aufsteiger stemmte sich gegen die Niederlage und kam in der 65. Minute durch Peterson Appiah zum 1:3-Anschluss. Doch Mahlsdorf antwortete entschlossen: Peter Köster verwandelte in der 83. Minute einen Elfmeter und stellte den Endstand von 4:1 her. ---

In Wismar waren die Fronten früh geklärt. Evgeni Pataman brachte die Gastgeber bereits in der 14. Minute in Führung. Croatia Berlin versuchte, ins Spiel zu finden, konnte die defensive Ordnung des Gegners jedoch selten gefährden. In der 73. Minute erhöhte Niklas Tille per Elfmeter auf 2:0, bevor Lucas Meyer in der 82. Minute den dritten Treffer nachlegte. Mit diesem klaren Erfolg blieb Anker Wismar im zweiten Spiel ohne Punktverlust. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta FSV Optik Rathenow Rathenow 14:00 live PUSH

Sparta Lichtenberg startet mit dem Heimspiel gegen Rathenow in den Sonntag – und das mit breiter Brust. Der 2:0-Auswärtserfolg bei Eintracht Mahlsdorf zum Saisonauftakt war ein Zeichen, dass die Mannschaft von Beginn an oben mitmischen will. Rathenow hingegen kassierte eine knappe 0:1-Niederlage gegen Tasmania Berlin und blieb dabei zu harmlos in der Offensive. Die Gäste müssen sich steigern, um nicht den nächsten Rückschlag zu erleiden. ---

Die Vorzeichen vor diesem Duell sind unterschiedlich. Tasmania siegte zum Auftakt mit 1:0 in Rathenow. Die U23 von Hansa Rostock dagegen kassierte gegen Anker Wismar eine empfindliche 1:3-Heimniederlage. Es wird spannend zu sehen sein, wie die junge Rostocker Mannschaft in Berlin reagiert – ein zweiter Erfolg für Tasmania könnte bereits für ein Polster sorgen. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 14:00 PUSH

Der Absteiger Viktoria 1889 Berlin steht nach dem 0:1 in Croatia schon früh unter Beobachtung. Offensiv blieb der einstige Drittligist zu harmlos, der Druck wächst. Mit Lichtenberg 47 reist ein Team an, das sein Auftaktspiel gegen Makkabi knapp mit 2:1 gewinnen konnte und sich nun im oberen Drittel festsetzen möchte. Für den FC Viktoria geht es um Wiedergutmachung – für Lichtenberg 47 um den perfekten Start in die neue Spielzeit. ---

Morgen, 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 14:00 PUSH

Beide Teams unterlagen zum Auftakt, beide wollen nun die ersten Punkte einfahren. Makkabi verlor knapp mit 1:2 in Lichtenberg, zeigte jedoch gute spielerische Ansätze. Klosterfelde hingegen musste sich zu Hause gegen TeBe mit 1:3 geschlagen geben. In Berlin treffen nun zwei Mannschaften aufeinander, bei denen es vor allem auf defensive Stabilität ankommt. Wer hier verliert, bleibt im Tabellenkeller. ---

Morgen, 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH