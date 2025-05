Eintracht Mahlsdorf erobert Tabellenführung mit Heimsieg

In der 21. Minute war es so weit: Christoph Zorn erzielte die 1:0-Führung für Eintracht Mahlsdorf. In der 53. Minute folgte der zweite Treffer – erneut war es Christoph Zorn, der zum 2:0 traf. Es blieb bei der Niederlage des BAK, der nach dem 3:2-Erfolg gegen Lichtenberg mit mehr Selbstvertrauen angereist war, dieses aber nicht auf den Platz bringen konnte.

Mit dem 18. Saisonsieg zieht der BSV Eintracht Mahlsdorf mit nun 60 Punkten am bisherigen Spitzenreiter BFC Preussen vorbei und übernimmt erstmal die Tabellenführung. Die Mannschaft geht mit großem Rückenwind in den Saisonendspurt. Der Berliner AK bleibt bei 35 Punkten stehen und rangiert weiterhin auf Platz zehn.