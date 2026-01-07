Eintracht Mahlsdorf bedient sich bei Altglienicke

– Foto: Sebastian Räppold

Der BSV Eintracht Mahlsdorf bastelt weiter fleißig am Kader. Nun wurde Winter-Neuzugang Nummer drei vorgestellt.

Nach den Verpflichtungen von Jerome Scholz und Collin Quiring (FuPa berichtete) hat Eintracht Mahlsdorf erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Ben Wagner konnte der Oberligist einen Regionalliga-erfahrenen Spieler für sich gewinnen. Der 21-Jährige wurde bei Energie Cottbus ausgebildet, spielte anschließend für die VSG Altglienicke. 14 Einsätze absolvierte der großgewachsene Innenverteidiger (2,02m) in der vierten Liga. In dieser Saison kam er nicht mehr über die Rolle des Reservisten hinaus, sammelte gelegentlich in der U23 Minuten. Nun will er in Mahlsdorf unter Trainer Karsten Heine, den er bereits aus Altglienicke kennt, neu angreifen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BSV Eintracht Mahlsdorf e.V. (@eintracht_mahlsdorf_official)

__________________________________________________________________________________________________ ➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.