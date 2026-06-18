Eintracht Lokstedt zieht Bilanz - und sucht mehr Gier

Trainer Anto Josipovic. – Foto: Verein

Die Saison von Eintracht Lokstedt wird nicht als große Enttäuschung in Erinnerung bleiben, aber auch nicht als Runde, in der alles nach Plan lief. Vor dem Start hatte sich die Mannschaft von Anto Josipovic vorgenommen, zwischen Platz fünf und acht zu landen und dabei möglichst auch die Punktausbeute aus der Vorsaison zu steigern. Dieses Ziel wurde verfehlt, weshalb der Trainer die Spielzeit durchaus selbstkritisch einordnet.

Damit beschreibt Josipovic eine Saison, die zwischen Anspruch und Realität lag. Lokstedt blieb unter dem selbst gesetzten Ziel, stabilisierte sich aber so weit, dass die Spielzeit nicht als Rückschritt bewertet werden muss. Die Mannschaft beendete die Runde im unteren Mittelfeld und nimmt vor allem die Erkenntnis mit, dass für den nächsten Schritt nicht nur Qualität, sondern auch mehr Konsequenz im Kopf notwendig ist.

„Wir hatten uns vor der Saison vorgenommen, zwischen Platz fünf und acht zu landen und eventuell zwei, drei Punkte mehr zu holen als letzte Saison. Von daher sind wir schon ein wenig enttäuscht“, sagt Josipovic im Gespräch mit FuPa. Gleichzeitig will der Trainer den Blick nicht nur auf die Tabelle verengen. „Wenn man dann das große Ganze sieht, ist diese Saison am Ende doch noch ganz ordentlich zu Ende gegangen.“

Eine besondere Entwicklung hat aus Sicht des Trainers Melvin Bellony genommen. Der Spieler habe „unter anderem einen großen Schritt nach vorne gemacht“. Mehr hebt Josipovic an dieser Stelle bewusst nicht heraus, doch die Nennung zeigt, dass die Saison nicht nur über Ergebnisse bewertet werden sollte. Auch individuelle Fortschritte gehören zu einer Runde, in der Lokstedt zwar nicht ganz dort landete, wo es sich selbst gesehen hatte, aber dennoch Entwicklung sichtbar wurde.

Den schönsten Moment der Saison muss Josipovic nicht lange suchen. „Unser absolutes Highlight-Spiel war unser 7:1-Auswärtssieg bei HSV III im Dezember“, sagt der Trainer. Ein Ergebnis dieser Deutlichkeit bleibt hängen, weil es zeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, wenn vieles zusammenkommt. Als Tiefpunkt nennt Josipovic am ehesten die 0:4-Niederlage gegen SV Rugenbergen, auch wenn er betont, dass es nicht das eine große Lowlight gegeben habe.

Die wichtigste Erkenntnis betrifft aber das gesamte Team und den Staff. Josipovic sieht einen klaren Ansatzpunkt für die kommende Vorbereitung: „Wir müssen als Staff noch intensiver Wege finden, dass unsere Spieler mehr Gier auf Siege entwickeln und dafür noch mehr bereit sind, ans Limit zu gehen.“ Dieser Satz ist der Kern der Bilanz. Lokstedt will nicht nur Fußball spielen, sondern in der neuen Saison noch stärker bereit sein, enge Phasen, Widerstände und schwierige Spiele anzunehmen.

Gerade in einer ausgeglichenen Staffel kann diese Haltung entscheidend sein. Oft trennen sich Mannschaften im Mittelfeld nicht allein durch technische Qualität, sondern durch Konsequenz, Mentalität und die Fähigkeit, auch an komplizierten Tagen Ergebnisse mitzunehmen. Genau dort will Josipovic mit seiner Mannschaft ansetzen.

Drei Abgänge stehen fest

Auch personell wird sich bei Lokstedt etwas verändern. Drei Abgänge stehen bereits fest. Lennart Klages wechselt zu Blau-Weiß 96, Malte Heisler geht nach Italien, Diyar Asif schließt sich FK Nikola Tesla an. Damit verliert die Mannschaft Spieler, die ersetzt werden müssen, ohne dass Josipovic an dieser Stelle schon einen größeren Umbruch formuliert.

Der Blick geht vielmehr auf die Gruppe, die bleibt, und auf die Spieler, die neu dazukommen. Josipovic formuliert seine Wertschätzung ausdrücklich: „Allgemein möchte ich sagen, dass ich meinen Jungs sehr dankbar bin, dass sie weiter Bock auf uns haben.“ Diese Aussage ist wichtig, weil sie zeigt, dass Lokstedt nicht nur über Platzierungen denkt, sondern über Bindung, Vertrauen und eine gemeinsame Richtung.

Auch neuen Spielern gibt der Trainer direkt eine Botschaft mit. Er wünsche jedem, der neu zu Lokstedt komme, „dass er sich extrem wohl bei uns fühlt und wertgeschätzt fühlt“. Das passt zu einem Verein, der in der kommenden Saison wieder stärker angreifen möchte, aber nicht den Charakter der Gruppe verlieren will.

Das Ziel für die neue Spielzeit ist klar, aber nicht überzogen. Lokstedt will wieder einstellig abschließen. Josipovic weiß jedoch, dass dieser Weg anspruchsvoll wird. „Wenn man sich unsere Staffel anguckt, ist diese noch schwieriger und ausgeglichener. Es wird mega schwer für uns, aber dem stellen wir uns.“

Am Ende steht damit eine ehrliche Bilanz: Eintracht Lokstedt hatte sich mehr vorgenommen, nimmt die Saison aber nicht nur als Enttäuschung mit. Das 7:1 bei HSV III zeigte, was möglich ist, einzelne Spieler entwickelten sich weiter, und die Mannschaft soll künftig mehr Gier entwickeln, um wieder näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken. Der Anspruch ist nicht laut, aber klar: Lokstedt will wieder einstellig werden - und dafür mehr ans Limit gehen.

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