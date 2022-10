Vertreter von Stadt, Verein, Eintracht Frankfurt und der Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft strahlen auf dem Wallauer Kunstrasenplatz mit der Sonne um die Wette. Am Freitag findet in Wallau ein Freundschaftsspiel der AH des TVW gegen die Traditionself der Eintracht statt. – Foto: Oliver Haug (Archiv)

Eintracht-Legendenelf in Wallau: Das sind die SGE-Spieler Zahlreiche Idole der SGE werden am Freitag in einem Freundschaftsspiel beim TV Wallau auflaufen

Wallau. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am Freitag ist es soweit. Der TV Wallau darf über 1.000 Zuschauer zu einem der Höhepunkte der jüngeren Vereinsgeschichte präsentieren. Die Traditionself von Eintracht Frankfurt wird zu einem Testspiel gegen die Alten Herren des Clubs aus dem Ländchen antreten.

Nun sind auch die ersten Namen der Eintracht-Legenden bekannt, die am Freitagabend im Trikot der SGE auflaufen werden. So hat Rekordspieler Charly Körbel (602 Einsätze in der Bundesliga), der auch als Betreuer des Teams fungiert, folgende Namen bestätigt: Mit Uwe "Zico" Bindewald (263), Alex Schur (113), Ralf Weber (182), Rudi Bommer (417), Norbert Nachtweih (325), Thomas Zampach (31), Michael Thurk (81), Mohamadou Idrissou (139) und Slobodan Komljenovic (210) tummelt sich jede Menge Fußballprominenz am Freitag in Wallau. Insgesamt haben also allein die bisher bestätigten Spieler also eine Gesamterfahrung von 2.363 Bundesliga-Einsätzen. Das Spiel markiert auch die offizielle Einweihung von Stadt Hofheim und Verein des vor wenigen Jahren neu gebauten Wallauer Kunstrasenplatzes. Parallel dazu ist auch die nebenan installierte Ländcheshalle seit vergangenem Jahr für Sportler des Vereins nutzbar.