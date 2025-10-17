„Das war pure Leidenschaft. Jeder hat für jeden gekämpft – genau so wollen wir auftreten!“, so ein überglücklicher Eintracht-Spieler nach Abpfiff.

„Wir wussten, dass wir mehr können, als die Tabelle zeigt. Heute haben wir es endlich auf den Platz gebracht“, ergänzte das Trainerteam.

🔜 Blick nach vorn:

Am kommenden Sonntag (19. Oktober, 15:00 Uhr) wartet das nächste Duell: RSV Borgholzhausen empfängt unsere Eintracht auf dem Kunstrasenplatz Kleekamp.

Der RSV steht auf Rang 6 und ist vor allem offensiv gefährlich – aber Eintracht reist mit breiter Brust an.

🔥 Mit der Leidenschaft von Sonntag ist auch dort alles möglich!

Kommt vorbei, unterstützt das Team lautstark und zeigt: Eintracht lebt – und gibt niemals auf!