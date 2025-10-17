Was für ein Nachmittag auf dem Sportplatz an der Königsbrügge! Der TuS Eintracht Bielefeld hat mit einer leidenschaftlichen Vorstellung den großen Favoriten TuS Hoberge-Uerentrup mit 2:1 besiegt – und damit eindrucksvoll gezeigt, dass mit der Eintracht im Abstiegskampf zu rechnen ist!
Von der ersten Minute an war Feuer im Spiel. Die Mannschaft von der Eintracht lief, kämpfte, grätschte – jeder Ball wurde gefeiert, jede Aktion bejubelt. Die Zuschauer auf den Rängen spürten: Heute geht was!
Nach einer halben Stunde platzte dann der Knoten – 1:0 für Eintracht! Ein sauber herausgespielter Angriff, kaltschnäuzig vollendet. Die Jubeltraube am Mittelkreis zeigte: Dieses Team lebt.
Nach der Pause kam Hoberge stärker auf und glich zwischenzeitlich aus, doch die Eintracht ließ sich nicht beirren. Angetrieben von der lautstarken Kulisse und einem unbändigen Siegeswillen drückten die Rot-Weißen wieder nach vorn – und wurden in der Schlussphase belohnt! Ein blitzsauberer Konter brachte das 2:1, und als der Schlusspfiff ertönte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.
🎉 Drei Punkte, Leidenschaft pur – und ein riesiges Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt!
„Das war pure Leidenschaft. Jeder hat für jeden gekämpft – genau so wollen wir auftreten!“, so ein überglücklicher Eintracht-Spieler nach Abpfiff.
„Wir wussten, dass wir mehr können, als die Tabelle zeigt. Heute haben wir es endlich auf den Platz gebracht“, ergänzte das Trainerteam.
🔜 Blick nach vorn:
Am kommenden Sonntag (19. Oktober, 15:00 Uhr) wartet das nächste Duell: RSV Borgholzhausen empfängt unsere Eintracht auf dem Kunstrasenplatz Kleekamp.
Der RSV steht auf Rang 6 und ist vor allem offensiv gefährlich – aber Eintracht reist mit breiter Brust an.
🔥 Mit der Leidenschaft von Sonntag ist auch dort alles möglich!
Kommt vorbei, unterstützt das Team lautstark und zeigt: Eintracht lebt – und gibt niemals auf!