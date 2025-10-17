🔴⚪ EINTRACHT LEBT! – 2:1-SIEG GEGEN HOBERGE

Bielefeld. – Was für ein Nachmittag auf dem Sportplatz an der Königsbrügge! Der TuS Eintracht Bielefeld hat mit einer leidenschaftlichen Vorstellung den großen Favoriten TuS Hoberge-Uerentrup mit 2:1 besiegt – und damit eindrucksvoll gezeigt, dass mit der Eintracht im Abstiegskampf zu rechnen ist!

Von der ersten Minute an war Feuer im Spiel. Die Mannschaft von der Eintracht lief, kämpfte, grätschte – jeder Ball wurde gefeiert, jede Aktion bejubelt. Die Zuschauer auf den Rängen spürten: Heute geht was!

Nach einer halben Stunde platzte dann der Knoten – 1:0 für Eintracht! Ein sauber herausgespielter Angriff, kaltschnäuzig vollendet. Die Jubeltraube am Mittelkreis zeigte: Dieses Team lebt.