Eintracht Landshut zum letzten Heimspiel

Am Donnerstag entwickelte sich gegen die TuS Pfarrkirchen ein wildes Spiel, das in einem torreichen 4:4-Remis endete. Der ATSV startete stark und ging durch Treffer von Haas und Ettalii nach Vorlagen von Slonek und Kürzl früh mit 2:0 in Führung. Doch noch vor der Halbzeit ließ man sich durch Unkonzentriertheiten wieder einfangen – 2:2 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel konnte man zwei weitere Führungen durch Haas und Slonek erzielen nach Vorlagen von Ettalii und Kürzl, doch beide Male gelang es den Gästen aus Pfarrkirchen, zurückzuschlagen. Trotz der vier erzielten Treffer war das Remis aus Kelheimer Sicht am Ende unbefriedigend – zu oft offenbarte man hinten Anfälligkeiten.

Eine weitere englische Woche galt es für die personell angeschlagenen Gimmicks zu bewältigen – nach dem Remis in Neufraunhofen steht mit einem 4:4 gegen Pfarrkirchen und einem 1:0-Auswärtssieg in Straubing eine solide Ausbeute.

Am Sonntag zeigte sich der ATSV beim Auswärtsspiel gegen Türk Gücü Straubing dann kompakter. In einem Spiel mit vielen intensiven Duellen und offenem Schlagabtausch auf beiden Seiten war es schließlich Maxim Usik, der in der 77. Minute nach Vorlage von Ettalii zur Entscheidung traf. Beide Teams näherten sich im Laufe des Spiels mehrfach dem Führungstreffer an, scheiterten jedoch oft an der letzten Aktion – mit Ausnahme des entscheidenden Treffers zum 0:1-Endstand. So konnte auch der ATSV-Abwehrverbund um den stark aufgelegten Keeper Flo Dauerer wieder ein „Zu-Null-Spiel“ verbuchen.

Mit 46 Punkten belegt der ATSV nun den 5. Tabellenplatz mit zwei verbleibenden Saisonspielen.

Am Samstag empfängt man zum letzten Heimspiel der Saison die FC Eintracht Landshut. Für die Eintracht ist die Saison nach dem feststehenden Abstieg in die Kreisliga sportlich gelaufen und können somit zumindest frei aufspielen. Der ATSV will nach der 2:1-Hinspielniederlage diesmal als Sieger vom Platz gehen, die 50-Punkte-Marke anpeilen – und sich im heimischen Stadion am Rennweg würdig von den Fans verabschieden.