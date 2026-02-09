Eintracht Landshut sieht sich im Soll und verlängert Trainerteam Nach dem Abstieg in die Kreisliga hat sich das Team nach einem holprigen Start gefangen von Thomas Seidl · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Mario Bjelobrik, Valon Kastrati, Danylo Kolesnichenko, Edo Omerovic – Foto: Verein

Der FC Eintracht Landshut setzt weiterhin auf Kontinuität und hat die Verträge mit seinem Trainerteam für die Saison 2026/2027 verlängert. Mit dieser Entscheidung würdigt der Verein die positive sportliche Entwicklung in einer herausfordernden Spielzeit nach dem Abstieg in die Kreisliga.

Der "Staff" um Cheftrainer Mario Bjelobrk, den spielenden Co-Trainer Valon Kastrati sowie Danylo Kolesnichenko, der bislang als Athletiktrainer tätig war, hat in der vergangenen Saison maßgeblich zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Mannschaft beigetragen.

Ab der kommenden Saison wird Danylo Kolesnichenko zusätzlich als spielender Co-Trainer fungieren und damit eine Doppelfunktion als spielender"Co" und Athletik-Trainer übernehmen. Vorstand Edo Omerovic erklärt: "Mario bringt sehr viel Erfahrung und große fachliche Kompetenz mit. Er führt die Mannschaft mit Ruhe und Übersicht. Valon und Danylo unterstützen ihn dabei mit großem Ehrgeiz, hoher Motivation und großem Engagement.“





Auch Cheftrainer Mario Bjelobrik äußert sich positiv zur Vertragsverlängerung: "Wir spüren das Vertrauen des Vereins und empfinden die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen als sehr gut. Besonders freut es mich, dass auch meine beiden Co-Trainer verlängert haben. Sie bringen sehr viel Engagement mit und lassen ihre Fachkenntnisse hervorragend in die tägliche Trainerarbeit einfließen.“ Der Saisonstart gestaltete sich schwierig. Nach dem Abstieg musste sich die Mannschaft zunächst neu formieren, zudem gingen insbesondere während der Urlaubszeit wichtige Punkte verloren. Diese Phase stellte das Team sowohl sportlich als auch mental vor große Herausforderungen. Im weiteren Verlauf zeigte sich jedoch eine kontinuierliche Entwicklung. Die Leistungen stabilisierten sich, das Spiel wurde strukturierter und mutiger. Gleichzeitig wurde der Kader gezielt verjüngt, wodurch zahlreiche junge Spieler Einsatzzeiten erhielten und diese erfolgreich nutzten. Die individuelle wie auch mannschaftliche Weiterentwicklung spiegelte sich zunehmend in den Ergebnissen wider. Am Ende der Spielzeit konnte sich die Mannschaft im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren – ein respektables Ergebnis nach einem schwierigen Neustart.



