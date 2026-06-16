Eintracht Landshut geht mit B-Team wieder in der A-Klasse an den Start Unter dem neuen Spielertrainer-Duo Hasan Saban und Ejder Cengiz unternimmt die Kreisliga-Reserve einen Neustart von Thomas Seidl · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Hasan Saban, Ejder Cengiz und Edo Omerovic – Foto: Verein

Der FC Eintracht Landshut stellt die Weichen für die kommende Saison und geht mit seiner Reserve wieder im aufstiegsberechtigten Spielbetrieb an den Start: Hasan Saban und Ejder Cengiz übernehmen mit sofortiger Wirkung als Spielertrainer die zweite Mannschaft des Vereins, die ab wieder in der A-Klasse angreifen wird.

Bereits frühzeitig plante Vereinsvorstand Edo Omerovic die Anmeldung für die A-Klasse, um die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben. Mit Hasan Saban und Ejder Cengiz konnte der Verein nun zwei erfahrene Spieler gewinnen, die bereits höherklassig aktiv waren und künftig Verantwortung übernehmen werden







Beide Spielertrainer wechseln vom SSV Landshut-Schönbrunn zur Eintracht und bringen neben ihrer Erfahrung auch weitere Verstärkungen mit. Damit soll eine konkurrenzfähige zweite Mannschaft des FC Eintracht Landshut entstehen, die in der kommenden Saison in der starken Landshuter A-Klasse für Aufmerksamkeit sorgen möchte.



Vereinsvorstand Edo Omerovic blickt optimistisch auf die neue Saison: "Wir wollten frühzeitig die richtigen Schritte einleiten und sind überzeugt, dass wir mit beiden Herrenteams in ihren jeweiligen Ligen sehr erfolgreich sein können. Hasan und Ejder bringen nicht nur Qualität, sondern auch Mentalität und Führungsstärke mit.“





Auch Hasan Saban freut sich auf die neue Aufgabe: "Wir schaffen einen guten Mix aus jung und alt, sodass wir eine gute Balance auf dem Platz haben werden. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, eine Mannschaft von Grund auf neu aufzubauen, aber genau diese Herausforderung reizt uns.“ Ejder Cengiz ergänzt: "Das ist für uns als Spielertrainer eine perfekte Ausgangslage, um in einem funktionierenden Verein das vorhandene Potenzial weiter auszubauen. Niemand wird uns auf der Rechnung haben und genau das motiviert uns zusätzlich, als Underdog für Überraschungen in dieser Spielklasse zu sorgen.“





