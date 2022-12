Eintracht krönt sich zu Schwandorfs Hallen-Champ Bei der Stadtmeisterschaft stößt der Kreisligist den favorisierten Titelverteidiger aus Ettmannsdorf vom Thron – Neuling ist für Überraschung gut

Von der in diesem Winter merkbaren, gewissen Hallenmüdigkeit war an diesem Sonntag nichts zu spüren in der Schwandorfer Oberpfalzhalle. Dort stiegen nicht nur sämtliche neun Vertreter aus dem Stadtgebiet ins Rennen um den Stadtmeistertitel mit ein, sondern es war auch ein positiver Zuschauerzuspruch zu konstatieren. Sportlich hatte das sechseinhalbstündige Spektakel dann auch was zu bieten. Inklusive Überraschungen. Den Titel schnappte sich Kreisligist FT Eintracht Schwandorf – während der favorisierten, weil höchstklassigsten Mannschaft vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf nur die Silbermedaille blieb. Derweil zeigte sich ein Neuling aus der B-Klasse für weitere positive Überraschungen verantwortlich.

Ohne Bande, aber mit großen Toren – mit dieser Konstellation kam schlussendlich der FT Eintracht aus dem Schwandorfer Süden am besten zurecht. Zwei Siege und ein Remis während der Vorrundenphase hievten den Kreisligisten ins Halbfinale, wo er Vatanspor mit 3:0 abblitzen ließ. Das 20-minütige Endspiel gegen den Titelverteidiger Ettmannsdorf, der eine junge Truppe ins Rennen schickte, ging hart umkämpft vonstatten. Eintracht behielt den längere Atem, gewann mit 3:2 und durfte den Siegerteller in die Höhe stemmen.



Bis dahin war Ettmansdorf seiner Favoritenrolle vollauf gerecht geworden. Denn man erzielte die mit Abstand meisten Vorrundentore. Auch der als A-Klassist ins Semifinale vorgestoßene SC Kreith/Pittersberg konnte den SVSE nicht auf seinem Weg ins Finale stoppen. Bis eben die Eintracht daherkam. Eine andere Mannschaft schickte sich an, für die positivste Überraschung des Tages zu sorgen. Und zwar der FC Vatanspor. Erst auf den letzten Drücker bekam er die Aufnahme in den Stadtverband bestätigt, so dass er nicht nur zum ersten Mal, sondern auch offiziell um den Stadtmeistertitel ringen durfte. Und der B-Klassen-Spitzenreiter spielte bei seinem Debüt auf dem Schwandorfer Hallenparkett eine beachtliche Rolle. Eine anfängliche Klatsche gegen Ettmannsdorf schien der „Wachrüttler“. Am Ende waren sieben Punkte aus vier Spielen gleichbedeutend mit dem zweiten Rang in der Gruppe A und so dem Halbfinaleinzug. Dort war der spätere Triumphator dann eine Nummer zu groß. Eine knappe 1:2-Niederlage im „kleinen Finale“ gegen Kreith/Pittersberg brachte Vatanspor den vierten Platz im Endklassement.



Freudestrahlende Mienen waren hinterher dennoch sowohl bei den Kickern von Kreith als auch von Vatanspor aufzumachen. Und natürlich ganz besonders beim FT Eintracht. Alles in allem blicken die Veranstalter auf einen gelungen Turniertag zurück. Der SV Schwandorf-Ettmanndorf machte nicht nur auf, sondern auch abseits des Parketts – als Ausrichter – eine gute Figur.



Die Endplatzierungen in der Übersicht: 1. FT Eintracht Schwandorf, 2. SV Schwandorf-Ettmannsdorf, 3. SC Kreith/Pittersberg, 4. FC Vatanspor, 5. TSV 1880 Schwandorf, 6. TSV Kardorf, 7. SV Haselbach, 8. SC Weinberg, 9. ASV Fronberg.