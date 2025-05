Eintracht Kreuznach verstärkt sich

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Gemeinsamkeiten verbinden beide Verbandsligisten in Planungen für die neue Saison. So warb Cakici offensiv um die Rückkehr von Matti Rieß, der sich bei der Eintracht in der ersten Saisonpartie verletzt hatte und erst vor drei Wochen beim 3:1 in Bodenheim wieder am Ball war. SGE-Coach Thorsten Effgen plant mit seinem 21-jährigen Defensivmann.