Eintracht Kreuznach sucht nach kreativen Lösungen

Das erste Verbandsliga-Duell führt die SG Eintracht am Sonntag (15.30 Uhr) zur TSG Bretzenheim. Gegen den Tabellenzehnten der Vorsaison war für die Bad Kreuznacher in der letzten Runde nichts zu holen (0:1, 0:2). Die Fußballer aus dem Mainzer Stadtteil spielten eine gute Vorbereitung, in der sie nur den höherklassigen TSV Gau-Odernheim (2:3) und TSV Schott (0:5) unterlagen, dafür aber unter anderem die SG Hüffelsheim 3:0 bezwangen.