Eintracht Kreuznach meldet wieder eine zweite Mannschaft

Auf ein Neues mit der zweiten Mannschaft: Der Sportliche Leiter Mario Spreitzer, der neue Coach Cihat Yakut und Eintracht-Präsident Patrick Krick. – Foto: Karsten Theis

BAD KREUZNACH. Auf ein Neues: Die SG Eintracht Bad Kreuznach startet ab Sommer wieder mit zweiter Mannschaft in den Spielbetrieb im Fußballkreis Bad Kreuznach. Erst im November hatte die "kleine Eintracht" aus der A-Klasse abgemeldet.

Jetzt also die Mitteilung, mit der der Bad Kreuznacher Traditionsklub den "kleinen" Neuanfang ausruft: "Die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach freut sich, bekanntzugeben, dass der Verein ab dem kommenden Sommer wieder mit einer zweiten Mannschaft (1b) am Spielbetrieb teilnehmen wird. Damit setzt die Eintracht ein wichtiges Zeichen für nachhaltige Vereinsarbeit, Talentförderung und sportliche Breite."

Zuständig für den Wiederaufbau des Verbandsliga-Unterbaus soll ein alter Bekannter im Moebusstadion sein: Cihat Yakut wird zur neuen Saison das Traineramt der "1b" übernehmen. Der inzwischen 30-Jährige war schon in der Jugend für die Eintracht am Ball. Yakut ist derzeit als Co-Trainer beim VfL Rüdesheim tätig und bringt wertvolle Erfahrung im regionalen Fußball mit. "Der Verein ist überzeugt, mit Cihat Yakut den richtigen Mann die Entwicklung der zweiten Mannschaft gefunden zu haben. Die Eintracht freut sich sehr auf die Zusammenarbeit und blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Saison", erklärt der Eintracht-Vorstand.