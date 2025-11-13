Eintracht Kreuznach: Mario Spreitzer neuer Sportlicher Leiter

Bad Kreuznach. Nach sechs intensiven Wochen unter der Leitung des neu gewählten Vorstands gibt die SG Eintracht Bad Kreuznach einen weiteren Schritt in die sportliche Zukunft bekannt: Mario Spreitzer übernimmt ab sofort die Position des Sportlichen Leiters des Traditionsvereins. Damit wird er Nachfolger von Oliver Holste, der sich künftig stärker auf die Aufgaben im geschäftsführenden Vorstand konzentrieren will. Holste ist Zweiter Vorsitzender bei der SGE. Bereits vor einigen Wochen hatte mit Patrick Krick ebenfalls ein ehemaliger Spieler und Trainer der Kreuznacher Eintracht das Präsidentenamt von Klaus Meffert übernommen (wir berichteten bereits).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Mario Spreitzer hat ebenfalls reichlich praktische Erfahrung als Fußballer gesammelt: Der frühere Offensivmann kickte unter anderem für Wormatia Worms und die SG Eintracht Bad Kreuznach in der damaligen Fußball-Oberliga Südwest, er traf auch beim ehemaligen Traditionsverein Schwarz-Weiß Kreuznach oder Bavaria Ebernburg in der Verbandsliga. Jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe: "Als die Anfrage der Eintracht kam, musste ich nicht lange überlegen und konnte auch nicht ablehnen", erklärt der 56-Jährige. "Ich sehe hier unglaublich viel Potenzial. Gemeinsam mit den Verantwortlichen und mit der Unterstützung der Bad Kreuznacher Geschäftsleute wollen wir den Verein wieder Schritt für Schritt nach vorne bringen."

Der neue Sportliche Leiter zeigt sich optimistisch, was die Zukunft des früheren Zweitligisten von der Nahe betrifft – auch dank der jüngsten Sanierungsmaßnahmen rund ums heimatliche Fußballfeld: "Mit dem neuen Flutlicht und dem neuen Stadiondach sind wir infrastrukturell schon auf einem sehr guten Weg. Jetzt gilt es, auch sportlich weiter aufzubauen und langfristig stabile Strukturen zu schaffen."

Auch der Vereinsvorstand ist natürlich überzeugt von seiner Personalentscheidung: "Mario bringt sportliche Erfahrung, Engagement und die nötige Leidenschaft mit, um unsere Eintracht weiterzuentwickeln", heißt es unisono.

Nächsten sportlichen Anschauungsunterricht gibt es für Spreitzer und Co. bereits am kommenden Sonntag, dann erwartet die SG Eintracht im ersten Rückrundenspiel der Verbandsliga 2025/26 die TSG Bretzenheim.





