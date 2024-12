Eintracht Kreuznach: Die Fingerzeige des Thorsten Effgen

Eine aufregende Verbandsliga-Halbserie ist vorbei. Wie wichtig ist jetzt die Winterpause?

Effgen: Wir hatten 23 Pflichtspiele in drei Monaten – das sagt schon alles aus. Eine Amateurmannschaft spielt da am Limit. Und so war die Pause dringend notwendig. Durch Verletzungen waren wir früh in der Saison dezimiert und zur Ausbildung unserer jungen Spieler gezwungen.