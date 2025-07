Eintracht Kempen: Mehr Stolz als Frust

Das war gut in der Saison

„In erster Linie zählt für uns die Erfahrung, in der Kreisliga A gespielt zu haben“, sagt Kempens Vize-Vorsitzender Niclas Ecker. Schließlich hätten große Teile der Mannschaft bereits in der Kreisliga C für Kempen gespielt. 2023 stieg das Team von dort in die Kreisliga B auf und wiederholte diese Leistung 2024, als ihm den Durchmarsch in die A-Liga gelang. „Wir hatten Phasen, in denen wir guten Fußball gezeigt haben, und konnten einiges mitnehmen“, sagt Ecker.