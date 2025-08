Eintracht Karlsfeld wartet auf "eklige Aufgabe" in Wasserburg

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld fährt am Freitag nach Wasserburg. Könnte eklig werden.

Sommerferien, viel Verkehr und deshalb eine frühe Abfahrt, ein enger Platz und drohender Regen: Wenn der Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld am Freitag (19 Uhr) beim TSV Wasserburg antreten, erwartet sie ein unangenehmer Landesliga-Abend. Trainer Florian Beutlhauser ist überzeugt, dass seine Mannschaft dieser „ekligen Aufgabe” gewachsen ist: „Wir reisen mit Selbstvertrauen an und wollen etwas mitnehmen.”

Die Eintracht legte mit vier Punkten an den ersten drei Spieltagen einen soliden Saisonstart hin. Ganz anders der Gegner: Wasserburg, von Beutlhauser vor der Saison als „eigentlich mein Aufstiegsfavorit Nummer eins“ gehandelt, steht nach drei Partien bei nur einem Sieg.

„Ihr Start war sicher nicht ideal, aber die Qualität im Kader ist eindeutig vorhanden“, sagt der Karlsfelder Trainer. „Wir haben uns ihr Auftaktspiel gegen Hallbergmoos angeschaut– da war viel Gutes dabei.“ Trotz der knappen 0:1-Niederlage.

Die Rahmenbedingungen heute versprechen ein umkämpftes Spiel: „Kleiner Platz, direkt am Wasser, Regen angesagt – das wird eklig“, sagt Beutlhauser. „Aber wir werden uns nicht verstecken. Wir wissen, dass wir bisher gute Leistungen gezeigt haben, und mit besserer Chancenauswertung wäre sogar noch mehr drin gewesen.“ Zur Wahrheit gehört aber auch: Karlsfeld erzielte an den vergangenen beiden Spieltagen nur ein Tor und holte nur einen Zähler.

TSV Eintracht Karlsfeld hat mehrere Ausfälle zu verzeichnen

Personell muss die Eintracht wohl auf Innenverteidiger Lukas Paunert verzichten, der sich in Schwabing verletzte. Fabian Schäffers Einsatz steht aus privaten Gründen auf der Kippe. Sicher ausfallen wird Flo Schrattenecker, der mit der Uni unterwegs ist. „Ansonsten sind die wichtigen Leute an Bord“, sagt Beutlhauser, der das Spiel optimistisch angeht: „Wir wollen eine gute Partie machen – und wenn möglich auch was holen. Der Druck liegt klar bei Wasserburg.“

Die Bilanz verheißt jedoch nichts Gutes: In sechs Landesliga-Duellen mit Wasserburg gelang Karlsfeld erst ein Sieg – und der liegt zweieinhalb Jahre zurück. Am Freitag will die Eintracht ihre Wasserburg-Bilanz aufpolieren. Wenn nötig, mit einem ekligen Sieg.