Eintracht Karlsfeld verliert trotz Einsatz beim Kirchheimer SC: „Uns fehlen ein paar Prozent“

Der TSV Eintracht Karlsfeld kommt gegen den Tabellennachbarn Kirchheimer SC nicht über einzelne Chancen hinaus und muss erneut ohne Punkte abreisen.

Es war wie so oft in dieser Saison: Der TSV Eintracht Karlsfeld hat beim Kirchheimer SC erneut gezeigt, dass er mit starken Teams der Fußball-Landesliga Südost mithalten kann – doch in den entscheidenden Momenten war der Gegner einen Tick abgeklärter. Deshalb verlor die Elf der Trainer Fabio Meikis, Christoph Traub und Florian Beutlhauser am Samstag 0:2.

Die Eintracht begann ohne Spielertrainer Traub. Eine bewusste Entscheidung, wie Beutlhauser verriet: „Wir haben ihn draußen gelassen und mit Kuhn angefangen. Die Überlegung war, auf dem großen Platz in Kirchheim Schnelligkeit reinzubringen.“ Der Kirchheimer SC wiederum ging ohne Korbinian Vollmann, Peter Schmöller und Luis Sako ins Spiel – und damit drei der vier Spieler, die Beutlhauser vor dem Duell hervorgehoben hatte. Das machte sich zunächst nicht bemerkbar.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits in der 7. Minute traf Sami Benrabh per Kopf den Pfosten – Karlsfeld im Glück. „Bis zur 15. Minute hatten wir keinen Zugriff. Kirchheim war gefühlt immer einen Schritt schneller“, sagte Beutlhauser. Im Anschluss kamen die Karlsfelder besser ins Spiel und hatten die erste dicke Gelegenheit: Drei Abschlüsse in Folge parierte KSC-Keeper Sebastian Kolbe stark (16.).

In der 23. Minute fiel das 0:1. Über die rechte Seite kombinierte sich Kirchheim nach vorne, Benrabh legte quer, Prokoph ließ den Ball passieren – und Jan Köhler musste aus wenigen Metern nur noch vollenden. „Das ging zu einfach. Wir hatten sie außen eigentlich gestellt, waren aber viel zu zaghaft“, monierte Beutlhauser. Kurz vor der Pause bot sich Karlsfeld die Chance auf den Ausgleich, doch Kolbe war wieder zur Stelle (40.).

„Hat gegen einen guten Gegner nicht gereicht“

Nach dem Seitenwechsel hatte Kirchheim zunächst zwei Möglichkeiten zur Vorentscheidung – diesmal war Karlsfeld im Glück. Anschließend kam die Eintracht auf, setzte sich mehrfach in der Offensive fest, ohne sich jedoch klare Chancen zu erspielen. Beutlhauer: „Wir müssen aktuell einen hohen Aufwand betreiben, um in Abschlusssituationen zu kommen. Unsere Gegner haben es einfacher.“

In der 83. Minute fiel die Entscheidung: Ein Diagonalball von Köhler erreichte Lenny Grimm, der perfekt annahm und zum 2:0 traf. „Mit dem 2:0 war es durch“, so Beutlhauser. Sein Fazit: „Uns fehlen ein paar Prozent, um in solchen Spielen etwas mitzunehmen. Trotzdem kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht – nur hat es gegen einen guten Gegner nicht gereicht.“