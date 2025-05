Assist zum wichtigen 2:0: Lukas Paunert (links). – Foto: hab

Eintracht Karlsfeld hält die Klasse und fliegt direkt nach Malle Party nach Sieg gegen Rosenheim Verlinkte Inhalte Landesliga Südost 1860 Rosenh. Karlsfeld

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben den Klassernerhalt mit 3:1-Sieg in Rosenheim vorzeitig klar gemacht.

Fr., 09.05.2025, 19:00 Uhr TSV 1860 Rosenheim 1860 Rosenh. TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 1 3 Abpfiff Als Martin Schön kurz nach der Halbzeitpause den dritten Treffer erzielte, wussten die Fußballer des Landesligisten Eintracht Karlsfeld: Hier brennt nichts mehr an. Wenig später war der 3:1-Erfolg beim TSV 1860 Rosenheim besiegelt – Karlsfeld hat am vorletzten Spieltag das Ticket für die nächste Spielzeit in der Landesliga Südost gelöst.

Der Jubel darüber hielt sich in Grenzen, denn für die Eintracht-Spieler war der Klassenerhalt keine Überraschung. Sie waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie im Vorfeld gepokert hatten. Vor einer Woche, nach dem 4:2-Erfolg gegen Forstinning, deutete sehr viel auf einen Ligaverbleib der Karlsfelder hin. Sicher war dies jedoch nicht. Dennoch buchten die Eintracht-Spieler ihre Abschlussfahrt nach Mallorca. Los geht es am Sonntag – nur einen Tag nach dem letzten Ligaspiel. „Die Jungs haben aber in den vergangenen Wochen Selbstvertrauen getankt. Sie waren absolut überzeugt. Das war mutig”, sagte Trainer Flo Beutlhauser, dem bei dem Gedanken an eine mögliche Relegation mulmig wurde: „Dann hätten wir Probleme bekommen, ich war mir nicht so sicher wie die Jungs.”